Huippumalli Gigi Hadid älähtää paparazzeille – haluaa pitää alle vuoden ikäisen tyttärensä kasvot poissa julkisuudesta

Gigi Hadid toivoo yksityisyyttä hänen ja laulaja Zayn Malikin tyttövauvalle.

Huippumalli Gigi Hadid, 27, on pitänyt 10 kuukauden ikäisen tyttärensä Khain visusti poissa julkisuudesta. Elle-lehden mukaan Hadid toivoo, että hänen ja laulaja Zayn Malikin, 28, tytär voisi viettää mahdollisimman tavallisen lapsuuden.

Maanantai-iltana Hadid julkaisi Instagram-tilillään lausunnon, jossa hän toivoo paparazzien, median ja faniensa kunnioittavan lapsensa yksityisyyttä. Hadid kertoo, että hän on tähän asti pystynyt piilottamaan tyttärensä uteliailta katseilta lastenrattaiden suojiin. Tulevaisuudessa tämä ei kuitenkaan enää ole mahdollista, sillä tyttö kasvaa vauhdilla ja haluaa tutkia maailmaa rattaista käsin.

Kirjoituksessa Hadid toivoo, ettei mediassa tai fanisivustoilla julkaistaisi kuvia, joissa hänen tyttärensä kasvot ovat näkyvissä. Hän ehdottaa, että lapsen kasvot voisi sumentaa kuvista yksityisyyden suojelemiseksi. Sekä Hadid että Malik ovat pitäneet tytön kasvot piilossa myös omilla sosiaalisen median tileillään.

– Toiveemme on, että Khai voisi jonain päivänä itse päättää siitä, mitä asioita hän haluaa jakaa maailmalle. Lisäksi toivomme, että hän voi viettää mahdollisimman normaalin lapsuuden ilman, että hänen tarvitsee murehtia omaa julkisuuskuvaansa, Hadid kirjoittaa.

Gigi Hadid vuonna 2020.

Huippumalli kertoo arvostavansa niitä kuvaajia, jotka ovat antaneet hänelle sekä lastenrattaille tilaa New Yorkin kaduilla.

– Pystyn kuvittelemaan, miten hämmentävää ja kuormittavaa paparazzien läsnäolo on lapselle. Se on sitä myös aikuiselle, joka ymmärtää tilanteen ja joutuu käsittelemään sitä usein, Hadid toteaa kirjoituksessaan.

Syyskuussa 2020 syntynyt Khai on Gigi Hadidin ja Zayn Malikin esikoislapsi. Pariskunta alkoi seurustella ensimmäisen kerran tammikuussa 2016, minkä jälkeen he ovat eronneet ja palanneet yhteen useampaan otteeseen. Joulukuusta 2019 asti kaksikko on pitänyt yhtä ilman taukoja.

Hadid on ollut jo pitkään yksi mallimaailman kirkkaimmista tähdistä. Alusvaatemerkki Victorias Secretin lisäksi Hadid on työskennellyt muun muassa Guessille ja Maybellinelle. Myös Hadidin pikkusisko Bella Hadid on huippumalli, ja sisarukset ovat hyviä ystäviä muun muassa Hailey Bieberin sekä Cara DeLevignen kanssa.

10 kuukauden ikäinen Khai on Gigi Hadidin ja Zayn Malikin esikoinen.

Zayn Malik puolestaan tuli tunnetuksi yhtenä suositun One Direction -yhtyeen jäsenenä. Laulaja jättäytyi pois kokoonpanosta vuonna 2015, minkä jälkeen hän luonut soolouraa. Malikin tunnetuimpia kappaleita ovat Dusk Till Dawn sekä I Don’t Wanna Live Forever.

Lue lisää: Huippumalli Gigi Hadidin poikkeuksellinen synnytyksen jälkeinen kansikuva Vogue-lehdessä leviää – synnytti hyvin eri tavalla kuin Suomessa on tapana

Lue lisää: Huippumalli Gigi Hadid, 25, ja One Direction -tähti Zayn Malik, 27, odottavat esikoistaan – kaunotar täräytti paljonpuhuvan kommentin tilanteesta