Mitä erityistä Suomessa on? Hollywood-tähti Joseph Gordon-Levitt haluaa saada sen selville – lähetä hänelle ottamasi kuva nyt!

Yön ritarin paluu -elokuvan tähti haluaa ikuistaa Suomen osaksi uutta dokumenttiaan.

Näyttelijä Joseph Gordon-Levitt, 40, kannustaa suomalaisia tarttumaan kameraan. Hän ilmoitti tiistaina Facebook-tilillään etsivänsä Suomesta otettuja kuvia uuteen projektiinsa.

– Nyt on viimeinen hetki lähettää siistejä valokuvia Suomesta! Kuvat tulevat uuteen projektiin, jonka parissa työskentelemme. Jokainen teistä voi ottaa osaa siihen, Gordon-Levitt kirjoittaa englanniksi.

Tekstin oheen Gordon-Levitt on liittänyt otoksen Savonlinnassa sijaitsevasta Olavinlinnasta.

Joseph Gordon-Levitt oli lisännyt Facebook-tililleen kuvan Olavinlinnasta.

Facebook-tilinsä perusteella Gordon-Levitt etsii projektiaan varten kuvia eri puolilta maailmaa. Hän kerää otoksia oman virtuaalisen media-alustansa HitRecordin uutta Around The World -nimistä dokumenttia varten.

HitRecordin verkkosivuilta selviää, että projektiin voi lähettää varsin erilaisia kuvia.

Joseph Gordon-Levitt on tähdittänyt urallaan lukemattomia Hollywood-elokuvia.

– Lähetä kuvia jaettavaksi kotipaikkasi erityisistä asioista. Ne voivat olla sisällä, ulkona, kaupungissa, luonnossa, ruokaa tai mitä vain. Jaa mitä tahansa, minkä ajattelet olevan erityistä. Saat jakaa niin monia kuvia kuin vain haluat, sivustolla kerrotaan.

Pääset lähettämään kuvan Gordon-Levittille täällä. Sivustolle kirjautuminen on maksutonta.

Gordon-Levitt on luonut uraa näyttelijänä yli 30 vuoden ajan. Hän teki läpimurtonsa 1990-luvun hittikomediassa Kolmas kivi auringosta, jossa nuori näyttelijä esitti Tommy Solomonia.

Sittemmin Gordon-Levitt on tähdittänyt muun muassa romanttista komediaa 500 Days of Summer sekä tieteiselokuva Inceptionia. Lisäksi hän on näytellyt Edward Snowdenia samannimisessä elokuvassa sekä John Blakea hittielokuvassa Yön ritarin paluu.