Kun Ava Max leipoi ja leikkasi hiuksiaan samaan aikaan, syntyi jotakin uutta – yksi kappale muutti laulajasensaation elämän kertaheitolla

Ava Maxista on puhuttu ”uutena Lady Gagana”. Yhdysvaltalainen artisti ei vertauksesta innostu, vaan tahtoo luoda itse oman uransa ja persoonansa – vaikka sitten kampaajan sakset kädessä.

Ava Max tunnetaan hittibiisistä Sweet but Psycho – ja kampauksesta. Se on erikoinen, sillä 27-vuotiaan yhdysvaltalaislaulajan pään oikeaa puolta reunustaa graafisen tarkasti leikattu polkkatukka, mutta vasemmalla hiukset hulmuavat villiintyneinä vatsaan saakka.

Kampauksesta kerrotaan tällaista tarinaa: Ava Max oli leikkaamassa hiuksiaan, kun hän yhtäkkiä muisti uuniin laittamansa pikkuleivät. Leikkausoperaatio jäi kesken, ja peilin eteen keittiöstä palattuaan hän huomasi, että hiukset näyttävätkin hienoilta ja omaperäisiltä juuri noin, vain puoliksi leikattuina.

Tarina on niin hyvä, että se vaikuttaa keksityltä!

– Mutta totta se on, Ava Max, vakuuttaa IS:lle videoyhteyden avulla.

– Olin yläkerrassa leikkaamassa hiuksia, kun tuli aika ottaa pikkuleivät uunista.

Hän ajatteli, että samanlaista leikkausta ei ole kenelläkään toisella.

Ja kuinka ollakaan, nyt Ava Max on niin suosittu, että häntä matkitaan. Tavaramerkkikampaus on leikattu monen ihailijan päähän.

Ava Max tunnetaan muun muassa Sweet But Psycho -hitistään.

KAMPAUS on kuitenkin pelkkä kuorrutus. Ava Max ei ole suosittu hiustensa, vaan musiikkinsa takia. Tunnetuin kappale Sweet but Psycho julkaistiin kolme vuotta sitten. Se nousi listaykköseksi 22 maassa, myös Suomessa.

– Biisin suosio muutti elämäni täysin, hän sanoo.

Se merkitsi työtilaisuuksien lisääntymistä, tunnetuksi tulemista ja toki parempia korvauksia kaikesta. Nyt Ava Max voi pukeutua Diorin toppiin antaessaan Zoom-haastattelua Kaliforniassa aamu-smoothieta siemaillen. Muoti ja designer-merkit ovat kiinnostaneet häntä aina, nyt niihin on varaa.

– Mutta monikaan ei tiedä, miten paljon työtä ja kieltäytymistä tämä kaikki on vaatinut. Olen treenannut paljon, viettänyt aikaa harjoitellen ja studioissa musiikkia tehden – enkä tämän kaiken takia ole voinut hengailla ystävien kanssa vuosiin. Eikä noiden vuosien aikaan minulla pahemmin ystäviä ollutkaan, laulaja kuvailee.

– Ja osa tätä työtä on tutustuminen oikeisiin ihmisiin, ajan viettäminen heidän kanssaan. Muutin melko nuorena (14-vuotiaana) Los Angelesiin luodakseni suhteita.

Työtä yksin, työtä ryhmässä… ja kaiken pohjana on tietysti se, että artistin on oltava lahjakas. Ava Maxia on verrattu Lady Gagaan hänen vahvan äänensä ja rohkealta vaikuttavan persoonansa takia niin paljon, että hän ei näistä vertauksista innostu lainkaan. Mutta Ava Maxia ja Lady Gagaa yhdistää se, että kumpikin on onnistunut ulosmittaamaan lahjakkuutensa, rakentamaan äänestään, biiseistään ja olemuksestaan artistipersoonan, jonka kanssa tuottajat ja levy-yhtiöt ja muut musiikkialan toimijat tahtovat tehdä yhteistyötä.

– Lahjakas pitää toki olla, mutta on iso työ saada lahjakkuutensa esille, Ava Max sanoo.

TYÖTELIÄÄN asenteen Ava Max, koko nimeltään Amanda Ava Koci oppi vanhemmiltaan.

Nuorta laulajaa on verrattu jopa palkittuun Lady Gagaan.

– He sanoivat, että jos jotain tahtoo saavuttaa, niin on fokusoitava tavoitteeseen ja tehtävä paljon töitä.

Vanhemmat muuttivat kotimaastaan Albaniasta vuonna 1991 maan sosialistisen järjestelmän romahtamisen jälkeen ensin pakolaisiksi Pariisiin ja sieltä sattuman seurauksena Wisconsiniin – amerikkalaisrouva kutsui Punaisen ristin hätämajoituksessa asuneen pariskunnan kotiosavaltioonsa, ja järjesti heille passit. Yhdysvallat sai ahkerat, kolmea työtä samaan aikaan tehneet kansalaiset – ja seuraavan sukupolven albanialaisesta, Milwaukeessa Wisconsinissa syntyneestä 1994 Avasta laulajatähden.

Vanhemmilta hän peri myös musikaalisuutensa.

– Äiti on koulutettu oopperalaulaja. Albaniassa hän ei voinut harjoittaa ammattiaan, koska kommunistisessa maassa se ei onnistunut. Yhdysvaltoihin muutettuaan äiti luopui tästä unelmastaan, mutta hän laulaa hyvin kauniisti edelleen. Isä puolestaan soitti pianoa kahdeksan vuoden ajan, Ava Max kertoo.

– He kannustivat minua jatkamaan, kun läpimurtoa odottaessani olin useasti kahdeksan vuoden aikana valmis luovuttamaan.

Mikä sai sinut jatkamaan?

– Se, että löysin ympärilleni oikeat ihmiset ja kannustavan ilmapiirin. (Kanadalainen tuottaja-biisintekijä) Circut antoi minun tehdä sellaista musiikkia kuin tahdon. Artistilla täytyy olla oma näkemys ja vahva asenne, mutta hänellä täytyy myös olla ihmisiä, jotka auttavat eteenpäin ja kannustavat.