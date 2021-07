Muistatko tosi-tv-tähti Leina Ogiharan? Viidakon tähtösistä tuttu kaunotar on viimeisillään raskaana – julkaisi ”epätoivoisen” päivityksen

Leina Ogihara muistetaan muun muassa Big Brotherista sekä Viidakon tähtösistä.

Vuoden 2012 Big Brotherista ja myös tosi-tv-sarja Viidakon tähtösistä tuttu Leina Ogihara odottaa parhaillaan esikoistaan yhdessä Santtu-puolisonsa kanssa. Ogihara ei ole juurikaan esiintynyt julkisuudessa sen jälkeen, kun hän osallistui Miss Helsinki -kilpailuun vuonna 2013.

Ogihara on kuitenkin päivitellyt raskauskuulumisiaan aktiivisesti muun muassa omalla Instagram-tilillään, jossa hänellä on lähes 6000 seuraajaa. Ogihara on julkaissut seuraajiensa iloksi lukuisia kuvia, joissa hän esittelee pyöristynyttä vatsaansa. Viimeksi hän kertoi kuulumisiaan juhannuksen tienoilla.

– Super ihana juhannus takana, vaikkakin ’jouduin’ olemaan selvinpäin ja jäämään stadiin. Kiitos rakas, ystävät ja perhe kun teitte siitä niin täykyn, Ogihara hehkutti Instagramissa tuolloin.

Instagramin perusteella Ogiharan raskaus on siinä vaiheessa, että pienokaisen odotetaan saapuvan maailmaan hetkenä minä hyvänsä. Ogihara julkaisikin Instagram-tilinsä tarinat-osiossa päivityksen, jossa hän kyseli seuraajiltaan vinkkejä siihen, miten lapsen syntymää voisi hieman vauhdittaa tässä vaiheessa raskautta.

– Yksi päivä laskettuun aikaan, eikä mitään tapahdu. Olen tuskissani. Tämä on todella haastavaa ystävät. Olen kävellyt enemmän kuin koirat keskimäärin. Koti on tahraton. Olen saunonut todellisen suomalaisen tavoin. Olen jopa napostellut taateleita. Onko mitään muita vinkkejä, joilla voisin käynnistää synnytyksen? Ogihara uteli seuraajiltaan.

Ogihara ei ole ensimmäinen julkisuudesta tuttu suomalaisnainen, joka on tuskaillut saman asian parissa. Muun muassa Petra Korpi kyseli niin ikään vinkkejä seuraajiltaan vastaavassa tilanteessa ennen esikoisensa syntymää. Myös Korpi kertoi tuolloin, että hänen esikoisensa laskettu aika on jo ohitettu, ja hän kyselikin Instagram-tilillään vinkkejä kuinka ”vauvan saisi ulos”.

– Noniin laskettu päivä on täällä eli kaikki vinkit siihen kuinka saada vauva Wettenranta ulos private spastaan on erittäin tervetulleita. Alle saa laittaa saunan, siivouksen ja seksin lisäks muita ehdotuksia ja poppaskonsteja, Korpi kirjoitti maaliskuisessa päivityksessään.

– PS. Tiedetään, ne tulee just sillon kun on siihen valmiita, mutta ainahan sitä voi vähän yrittää avittaa, hän jatkoi.

