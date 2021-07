Jethro Rostedt seurasi ymmällään 16-vuotiaan tyttärensä käytöstä – kysyi sitten rohkeasti syytä ja sai ällistyä toden teolla

Isä hämmästyi, kun tytär kertoi syyn ahkeralle ehostautumiselleen.

Turkulainen tv-persoona ja kiinteistönvälittäjä Jethro Rostedt julkaisi tiistaina Twitter-tilillään kummastelevan keskustelun teini-ikäisen tyttärensä kanssa.

– Olen ihmetellyt, mistä nyt tuulee kun 16v teinityttöni on kaksi päivää juossut kynsihuollossa, kampaajalla, kasvohoidossa ja mekkojakin on soviteltu kymmeniä. Päätin kysyä rohkeasti, mistä on oikein kyse, Rostedt aloittaa twiittinsä.

– Meillä on kuukausipäivä, kuului tyttären vastaus.

– Täh? Rostedt vastasi ymmällään.

– Niin, ollaan oltu poikakaverin kans 7kk yhdessä, tytär selitti.

Rostedtin hellyttävän, nuorta rakkautta kuvaavan twiitin lopussa on punainen sydän.

45-vuotiaan Rostedtin twiitin alle on kertynyt lukuisia positiivisia kommentteja. Kommentoijat hämmästelevät ja samanaikaisesti ihastelevat nuorta lempeä.

– Teinit, kommentoi eräs käyttäjä sydämen kera.

– Voi pojat nämä kuukausipäivät on ihan liikaa kun vuosipäivissäkin on jo muistamista, tuskailee yksi.

– Johan noin pitkään jatkunutta teinirakkautta pitääkin juhlistaa, twiittaa toinen.

Moni Twitter-käyttäjä samaistuu Rostedtin hämmästelyyn teinirakkaudesta. Rostedt tutustui tämän päivän deittailukulttuuriin Discovery+-dokumentissaan Jethro ja nettideittailu, mutta perehtyneisyys ei tainnut ulottua selittämään nykynuorten rakkauskuvioita.

Dokumentissa Rostedt selvitti vaimonsa luvalla, miten deittisovellus Tinderiä käytetään. Rostedt on ollut naimisissa Henna-vaimonsa yli 20 vuotta. Parilla on kolme lasta.