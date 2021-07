Some huomasi Elina Backmanin dekkarissa virheen, joka oli tosielämässä mahdoton – nyt kirjailija kuittailee uutuuskirjassaan somen dekkariryhmälle

Kuvaterveiset Hartolasta!

Tällaisia viestejä dekkarikirjailija Elina Backmanille tulee säännöllisesti Instagramissa.

Se on jotakin, mitä hän ei pysty käsittämään.

Jälleen yksi lukija on matkustanut Hartolaan Backmanin dekkarin Kun kuningas kuolee innoittamana.

Vuosi sitten keväällä ilmestyneen esikoisdekkarin tapahtumat sijoittuvat Hartolaan, pienelle paikkakunnalle Hämeessä.

– Itä-Hämeen museonjohtaja kertoi, että viime kesänä 2/3 kaikista vierailijoista kysyi kirjasta ja kirjan tapahtumapaikoista, Elina Backman kertoo.

– Tuntuu uskomattomalta, että pystyy liikuttamaan ihmisiä niin, että tarina vie lukijat paikalle.

Kirjan päähenkilö on työtön kolmekymppinen toimittaja Saana, joka matkustaa kesäksi tätinsä Inkerin luokse Hartolaan. Siellä hän kiinnostuu paikkakunnalla 30 vuotta sitten tapahtuneesta nuoren tytön kuolemasta, jonka syy ei koskaan selvinnyt.

Kohta Helsingissä tapahtuu murha, joka kytkeytyy vanhaan Hartolan nuoren tytön surmaan. Sitten tapahtuu toinen murha.

Pian Hartolaan saapuu KRP:n rikosylikomisario Jan Leino - ja Saanan ja Janin tiet risteävät. Luvassa on romantiikkaa.

– Pelkkä action ei kiinnosta minua, Elina Backman sanoo.

Ihmissuhteet ovat kirjassa suuressa osassa, aivan kuin monissa ruotsalaisdekkareissakin.

Backman myöntää ottaneensa vaikutteita Camilla Läckbergiltä, Ruotsin dekkarikuningattarelta.

– Rakastan dekkareita. Se on itselleni rakkain kirjallisuuden laji. Mysteerien rakentaminen on aina kiinnostanut.

Backmanin esikoisdekkarista Kun kuningas kuolee tuli yllättäen iso menestys.

Vielä yli vuosi ilmestymisen jälkeen pöhinä sen ympärillä jatkuu..

Jatkuvasti joku uusi lukija aloittaa Facebookin dekkariryhmässä keskustelun Kun kuningas kuolee -kirjan detaljivirheistä.

Eniten tuntuu kuohuttavan se, että Saana laittaa matkalaukkunsa kuplavolkkarin takaluukkuun. Oikeasti kuplavolkkarin takaluukussa oli 80-luvulla moottori.

Nyt virhe on kuitattu kirjailijan toisessa dekkarissa Kun jäljet katoavat (Otava). Se ilmestyi maaliskuussa 2021.

– Olen omistanut sen kohdan Facebookin dekkariryhmälle. Toisessa kirjassani Saana on laittamassa matkalaukun takaluukkuun, mutta muistaa, että siellähän on moottori.

Lammassaari on Elina Backmanin lempipaikka Helsingissä. Sinne sijoittuu myös hänen toinen dekkarinsa Kun jäljet katoavat.

Elina Backman on kertonut suoraan tähtäävänsä kansainväliseen menestykseen. Alusta lähtien ajatuksena oli tehdä dekkarisarja.

– On loppujen lopuksi vaikea saada kirja julkaistua. Päätin, että jos siinä onnistun, ajattelen tosi isosti ja tähtään myös maailmalle

Kun kuningas kuolee -dekkarin käännösoikeudet on ostettu jo 12 maahan.

Kirjallisuusagentti Elina Ahlbäck myi tarinan nopeasti. Kieltämättä se yllätti myös kirjailijan.

– Uskon siihen, että kannattaa haaveilla isosti.

Backman pitää dekkaria vaikeana lajina.

– Sitten keksin, että voin kirjoittaa kirjan, jota rakastan. Sitten se tuntui hauskalta ja selkeältä.

Ajatus, että joku katoaisi luonnon keskelle, alkoi kutkuttaa kirjailijan mielikuvitusta.

Toinen dekkari Kun jäljet katoavat sijoittuu Lammassaareen Vanhankaupunginlahdella. Se on Elina Backmanin lempipaikka Helsingissä.

Saarelle voi kulkea leveitä pitkospuita.

Ajatus, että joku katoaisi luonnon keskelle, alkoi kutkuttaa dekkarikirjailijaa.

– Olen vuosia repinyt katoamisilmoituksia lehdistä. Kun aloin seurata niitä, huomasin, että tosi usein katoajat olivat nuoria miehiä. Mietin, että tämä on kiinnostava teema.

Kirjassa tavataan Jan ja Saana siinä pisteessä, mihin he edellisessä kirjassa jäivät. Muuten kirja on itsenäinen teos, jonka voi lukea, vaikka Kun kuningas kuolee olisi lukematta.

Nyt Hartola on tosin jäänyt jo taakse. Tapahtumapaikkana on pääkaupunki, koska poliisit ovat Helsingistä.

– En halunnut tehdä Hartolasta toistamiseen murhien paikkaa. Ajattelin, etten voi lahdata siellä jatkuvasti porukkaa.

Toisen kirjan alussa Saana on aloittanut Helsingissä määräaikaisen viestintäkonsultin työn. Uudessa työpaikassa työkaveri Samulin pikkuveli Jeremias katoaa. Saana ryhtyy tekemään podcast-sarjaa auttaakseen Samulia pikkuveljen löytämisessä.

Samaan aikaan Jan tutkii Viikin luonnonsuojelualueelta kuolleena löytyneen nuoren miehen mahdollista murhaa. Saanan ja Janin tapaukset liittyvät taas toisiinsa.

– Kirjassa on monta tarinaa. Tarina alkaa, kun luonnonsuojelualueelta löytyy kuollut mies ja lisäksi toinen mies katoaa.

– Olen lukenut suomalaisten motoristien elämäkertoja. Oli kiinnostavaa luoda tarinaan fiktiivinen motoristikerho.

Linnut ja kasvit ovat Elina Backmanin kirjoissa tärkeässä osassa. Ne ovat isän ja aviomiehen peruja.

Vuosi vuodelta Backman huomaa seuraavansa yhä enemmän puita ja kasveja. Sireenien ja jasmiinien kukkiminen saa kirjailijan fiiliksiin.

– Isäni on intohimoinen puutarhuri. Hän lähettää Excelillä lajikkeet, mitä hänellä on puutarhassa.

Sormustinkukka Lammassaaressa. Se liittyy Elina Backmanin uutuusdekkariin Kun jäljet katoavat.

Rakkaustarinat ovat kirjailijalle kaikkein tärkeintä.

Moni toivoisi tapaavansa jonkun. Kirjoittajana Elina Backmanilla on mahdollisuus tehdä sellaisia tarinoita. Hän on äärimmäisen kiinnostunut ihmissuhteista. On elämän perusjuttuja, kun ihmiset löytävät toisensa.

– Rakastan onnellisia loppuja. Olen tosi herkkä. Liikutun, kun kaksi yksinäistä kohtaa. Se vaan kiehtoo todella paljon.

Kahden lapsen äiti joutuu pilkkomaan kirjoittamistaan. Bauer Mediassa luovana johtajana työskentelevä Elina Backman kirjoittaa usein puhelimeen lenkillä. Mieleen tulevat ajatukset on kirjoitettava ylös heti.

– Kolmasosa kirjani tekstistä saattaa olla puhelimella kirjoitettu, mikä on hullua, mutta olen tottunut siihen.

Esikoiskirjan käännösprosessit ovat aiheuttaneet hupaisia tilanteita. Kääntäjät ovat äärimmäisen tarkkoja ja kyselevät Backmanilta sähköpostitse kirjan yksityiskohdista.

Kirjassa Kun kuningas kuolee Janilla on ”ruotsalainen sänki”. Se on aiheuttanut Ruotsin kääntäjässä ja muidenkin maiden kääntäjissä hilpeyttä. Ei ole tiedetty, mitä se tarkoittaa.

– Se tarkoittaa siistittyä ylikasvanutta sänkeä, joka näyttää tyylikkäältä.

Hartolassa dekkarituristit ovat joutuneet puolestaan pettymään. Monet ovat halunneet nähdä Saanan tädin Inkerin talon. Sitä ei ole oikeasti olemassa. Se on ollut harmitus.

– Itä-Hämeen museolla ihmiset ovat pohtineet, kuka on oikeasti kuka. Kirja on lähtenyt elämään omaa elämäänsä.

Kirjan ansiosta Hartolassa on nyt Escape Room Helsingin suunnittelema ulkopakopeli, jossa seikkaillaan Backmanin esikoiskirjan tapahtumapaikoilla. Kirjailija on tästä mielissään.

– Se on mahtavan luovaa pikkupaikkakuntatoimintaa.

Seuraava dekkari sijoittuu Lappiin. - Sen nimi ei ala Kun-sanalla, Elina Backman naurahtaa.

Elina Backman kertoo olevansa viihteellinen kirjailija täysillä - ja ylpeä siitä.

Seuraava kirja on jo teossa. Dekkarisarjan kolmas osa sijoittuu Lappiin, koska kirjasarjan päähenkilön Saanan isän suku on sieltä kotoisin. Kirjan tavoiteaikataulu on syksyllä 2022.

– Itse lukijana haluan olla kirjan maailmassa mahdollisimman pitkään, jos siellä viihtyy.

Elina Backmanin molemmat kirjat julkaistiin korona-aikana. Haave kirjailijuudesta toteutui erikoisissa olosuhteissa. Aikana, jolloin kirjailija ei pääse tapaamaan lukijoita.

Hän haluaa kiittää lukijoita Instagramin kautta tulleista viesteistä.

– Niitä tulee lähes päivittäin. Se on mahtavaa, hän sanoo.

Ei olisi ihme, jos joltain lukijalta tulisi pian viesti: Kuvaterveiset Lammassaaresta!