Iida Ketola, 31, hyppäsi taksiin ja joutui keskelle hirvittäviä tapahtumia – elämä muuttui totaalisesti

Iida Ketola kertoo joutuneensa joulukuussa 2019 seksuaalirikoksen uhriksi ja uskoi kuolevansa. Tapahtumat aloittivat lumipalloefektin, jonka seurauksena hän laittoi koko elämänsä uusiksi.

Tosi-tv-sarjoista tuttu Iida Ketola on käynyt kahden viime vuoden aikana läpi valtavan kirjon erilaisia tunteita ja tapahtumia. Ketola, 31, elää nyt täysin uudenlaista arkea omilla ehdoillaan, mutta ennen uutta elämänvaihettaan hän on käynyt läpi ison myllerryksen ja tragedian.

Ketolan elämän käänteentekevät muutokset alkoivat, kun hän menetti ystävänsä runsaat puolitoista vuotta sitten. Kun Ketola oli palaamassa kotiin ystävänsä hautajaisista joulukuussa 2019, hän joutui hirvittävän rikoksen uhriksi. Ketola kertoo, että taksikuski raiskasi hänet ja piti häntä suljetussa tilassa vastoin hänen tahtoaan.

– Se tuntui todella epäreilulta siksi, että se tapahtui niin turvallisessa ympäristössä kuin taksissa. Poliisit sanoivat minulle, että se oli yksinkertaisesti mielettömän huonoa tuuria, Ketola sanoo.

Tapahtumia käsitellään pian oikeudessa, sillä epäilty tekijä saatiin kiinni vihdoin keväällä. Ketola kertoo, että hänen tapauksessaan rikosnimikkeinä ovat raiskaus ja vapaudenriisto, ja uhreja on useita muitakin.

– Kun sain tietää, että tekijä on saatu kiinni, en noussut sängystä kolmeen päivään ja vain itkin. Sen jälkeen tuntui, että olen käsitellyt tämän surun ja nyt mennään ja hoidetaan tämä loppuun. Olen huojentunut siitä, että se oikeudenkäynti on vasta nyt.

Ketolan mukaan joulukuun 2019 tapahtumat muuttivat hänen elämänsä ja ajatusmaailmansa totaalisesti. Aluksi Ketolan vointi romahti ja hän joutui ottamaan aikalisän lähes kaikesta.

– Jouduin muuttamaan elämääni valtavasti, koska en ollut työkykyinen, eikä minulla ollut voimia mihinkään.

Ketola oli urheillut aiemmin aktiivisesti, muttei yhtäkkiä pystynytkään tekemään juuri mitään. Hän joutui ottamaan vapaata työstään kampaamoyrittäjänä ja lopettamaan rakkaan harrastuksensa.

– Harrastin aiemmin crossfitiä viisi kertaa viikossa, mutta menin henkisesti sellaiseen tilaan, että väsyin jo puolen kilometrin kävelylenkistä niin paljon, etten jaksanut enää kävellä kotiin. En voinut missään tapauksessa jatkaa crossfitiä.

Tapahtumat vaikuttivat paljon myös Ketolan ihmissuhteisiin. Hän lopetti tuttujensa tapaamisen ja keskittyi viettämään aikaa vain lähimpien ystäviensä kanssa.

– Heidän kanssaan ei tarvinnut esittää, että kaikki on hyvin, mutta asiaa ei tarvinnut myöskään puida. Se oli olemassa, mutta se ei ollut mitenkään esillä.

– Kun mieli murtuu täydellisesti, on luonnollista, että toisiin ihmisiin lähentyy entisestään ja toisista ajautuu kauemmas.

Ketola on kiitollinen siitä, miten paljon hän sai apua heti tapahtuneen jälkeen. Hän aloitti terapian vain pari päivää myöhemmin ja hänen vointiaan seurattiin aktiivisesti. Hänellä on edelleen seksuaaliväkivallan uhreille tarkoitettu puhelinnumero, johon hän voi soittaa vuorokauden ympäri, mikäli kokee tarvitsevansa apua.

– Koen, ettei minua ole jätetty yksin tämän asian kanssa ja sen takia olen halunnut puhua tästä julkisesti. Niin moni jää yksin tällaisten tapahtumien kanssa, vaikka tuolla on valtavasti osaavia ja hienotunteisia ihmisiä, jotka voivat auttaa. Tällaisissa tapauksissa saa terapiaa ilmaiseksi ja ihmiset ovat ihan oikeasti puolellasi, Ketola sanoo.

Iida Ketola löysi onnen maalta eläinten keskeltä. Hän asuu nykyään yksin yhdessä Kristoffer-koiransa, kolmen lampaan ja viiden kanan kanssa.

Ammattiavun ja läheisten tuen avulla Ketola alkoi hiljalleen toipua. Samalla hän alkoi miettiä tarkemmin elämäänsä ja sitä, oliko se sellaista kuin hän halusi. Jos hän kuolisi nyt, olisiko on hän tehnyt kaiken haluamansa?

Ketola tajusi eläneensä liikaa työlleen ja lykänneensä unelmiensa toteuttamista. Hän oli haaveillut aina omista lampaista, mutta ajatellut, että hankkisi niitä ”sitten kun aika olisi oikea”. Traagisten tapahtumien jälkeen hän tajusi, että elämää oli elettävä silloin, kun se oli mahdollista.

– Sellainen ”sitten kun” -elämä ei tuntunut enää järkevältä. Miksi odottaisin asioiden toteuttamista, kun voin tehdä ne nyt?

Ketola alkoi etsiä maalaistaloa, jossa voisi asua ja johon voisi ottaa lampaita. Kun sopiva tila osui kohdalle, hän osti sen enempää miettimättä. Samaan aikaan Ketolasta alkoi tuntua, että hän oli kasvanut erilleen aviopuolisostaan Renne Korppilasta.

Pari päätti erota viime keväänä, ja kesäkuun alussa Ketola muutti heidän yhteisestä Kallion-kodistaan runsaan tunnin matkan päähän Helsingistä.

– Kun oikeasti pelkää kuolevansa ja sitten ei kuolekaan, niin kyllä sen jälkeen haluaa elää. Sitä tajuaa, että meillä tosiaan on vain tämä yksi elämä. Nyt elämänmuutoksen tehtyäni koen, että jos kuolisin nyt, olisin ehtinyt elää ainakin hetken täysin omannäköistäni elämää.

Ketola kokee olonsa turvallisemmaksi maalla kuin kaupungissa. Seuraa pitävät uteliaat lampaat Valdemar, Tyyne ja Tellervo.

Tällä hetkellä Ketola on onnellisempi kuin aikoihin. Hänen uuteen maalaiskotiinsa muutti kesäkuun alussa kolme lammasta ja muutama viikko sitten viisi kanaa. Ketola rakastaa raivata uutta kotipihaansa ja kunnostaa taloaan. Maalla hän kokee myös olevansa turvassa.

– On hassua, että olin aiemmin tosi pelokas ja pelkäsin esimerkiksi olla yksin kotona. Nyt asun yksin kaukana kaikesta ja koen, etten pelkää hirveästi mitään. Minulla on sellainen olo, että jos tilastollisesti ajattelee, ei minulle voi sattua enää mitään, koska pahin on jo tapahtunut.

– Koen oloni paljon turvallisemmaksi täällä kuin kaupungissa. Toiset ihmiset ovat yleensä se vaarallisin asia, eikä täällä tarvitse pelätä hirveästi mitään.

Oletko sinä tai onko läheisesi joutunut seksuaaliväkivallan tai seksuaalirikoksen uhriksi? Voit hakea apua muun muassa Rikosuhripäivystyksestä tai pääkaupunkiseudulla Husin Seri-tukikeskuksesta.