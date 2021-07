Joel Harkimo julkaisi hupaisan kuvaparin Leena-äidistään ja Janni Hussista – sai pian avopuolisoltaan tyhjentävän kommentin

Joel Harkimo julkaisee usein Instagramissa hupaisia kuvia. Nyt hän vitsaili äitinsä Leena Harkimon ja avopuolisonsa Janni Hussin kustannuksella.

Joel Harkimon päivitys on kerännyt runsaasti kommentteja ja tykkäyksiä.

Joel Harkimo on seurustellut jo pitkään radiojuontajana ja televisiopersoonana tunnetun Janni Hussin kanssa. Joel Harkimo itse on tullut tunnetuksi paitsi yrittäjänä ja poliitikkona, myös tunnettujen vanhempiensa kautta. Harkimon isä on liikemies Hjallis Harkimo ja äiti ex-kansanedustaja Leena Harkimo.

Joel Harkimo on suosittu myös sosiaalisessa mediassa ja hänellä on kuvapalvelu Instagramissa lähes 35 000 seuraajaa. Harkimo ilahduttaa usein Instagram-seuraajillaan hupaisilla päivityksillä ja hiljattain hän julkaisikin omalla Instagram-tilillään hauskan kuvaparin Leena-äidistään sekä avopuolisostaan Hussista.

Kuvassa Leena Harkimo poseeraa aamutakki yllään terassilla, kun taas Hussi esiintyy omassa otoksessaan bikineissä.

– Elämäni naiset mökkeilemässä, Harkimo kirjoitti kuvatekstissään.

Harkimon julkaisema kuva on kerännyt yli 10 000 tykkäystä ja lukuisia kommentteja. Ensimmäisten joukossa päivitystä riensi kommentoimaan itse Hussi, joka tiivisti otoksen sanoman tyhjentävästi.

– En mä tiedä mut jotain samaa meis on, Hussi kommentoi siteeraten räppäri Cheekin eli Jare Henrik Tiihosen Timantit on ikuisia -kappaletta.

Eräs Harkimon seuraajista puolestaan ihmetteli kommentissaan, mitä ihmettä Hussilla on päässään Harkimon julkaisemassa otoksessa.

– En tiedä.. oon sitä miettinyt kohta 3 vuotta, Harkimo vastasi vitsaillen.

Hussi ja Harkimo ovat pitäneet yhtä jo kolmen vuoden ajan.

Hussi ja Harkimo ovat olleet yhdessä jo muutamia vuosia. He kertoivat seurustelustaan julkisuudessa vuoden 2018 lokakuussa, ja seuraavana keväänä pari muutti saman katon alle.

Suomen tunnetuimpiin sosiaalisen median vaikuttajiin kuuluva Hussi on tunnettu rehellisistä Instagram-kuvistaan ja saanut seuraajiltaan paljon positiivista palautetta aidosta tyylistään, kuten myös hänen avopuolisonsa Harkimo.

Fitnesstähtenä julkisuuteen ponnahtanut Hussi juontaa tällä hetkellä Radio Suomipopin aamulähetystä Jaajo Linnonmaan ja Tuukka Ritokosken kanssa. Hänet on nähty tv:n puolella ohjelmissa Suurin pudottaja ja Selviytyjät Suomi. Lisäksi hän juontaa Ennätystehdas-ohjelmaa.

Harkimo puolestaan tunnetaan muun muassa liikemiehenä ja poliitikkona. Hänet valittiin hiljattain Helsingin kaupunginvaltuutetuksi isänsä Hjallis Harkimon perustaman Liike Nyt -puolueen listalta. Lisäksi Harkimo on tuttu useammista televisio-ohjelmista, kuten Diili, Atlantin yli sekä MasterChef.