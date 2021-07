Muistatko vielä supersuositun H20-sarjan? Tältä ohjelman tähdet näyttävät nyt

Australialaissarja H20:ta esitettiin ensimmäisen kerran Suomessa 14 vuotta sitten.

Hittisarja H2O valloitti suomalaisnuorten sydämet 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolella. Ylen nuortenohjelma Summerissa esitetty sarja kertoo australialaisista teinitytöistä, jotka muuttuvat vettä koskiessaan merenneidoiksi. Tämän lisäksi jokaisella tytöllä on veteen liittyviä taikavoimia.

Supersuositun sarjan kahden ensimmäisen kauden päähenkilöitä olivat Cleo, Emma ja Rikki. Kolmannella kaudella Emman näyttelijä Claire Holt jättäytyi pois ohjelmasta ja hänet korvasi Indiana Evans, joka esitti Bella-nimistä merenneitoa. Tähtinelikon lisäksi sarjan keskeisiä roolihahmoja ovat merenneitojen poikaystävät Lewis, Zane ja Will.

Vaikka sarjan ensiesityksestä Suomessa on kulunut aikaa jo 14 vuotta, ohjelmaa voi edelleen katsoa suoratoistopalvelu Netflixistä. Valtaosa H2O:n näyttelijöistä on jatkanut näyttelemistä näihin päiviin asti, ja IS selvitti, miltä suosikkisarjan tähtikaarti nykyään näyttää.

Claire Holt, Phoebe Tonkin ja Cariba Heine tähdittivät supersuositun sarjan ensimmäisiä kausia.

Phoebe Tonkin

Cleo Sertoria esittänyt Phoebe Tonkin, 31, on H2O:n jälkeen tähdittänyt muun muassa menestyssarja Vampyyripäiväkirjoja sekä sarjan vuonna 2013 alkanutta spin-off-sarjaa Vampyyrien sukua. Lisäksi Tonkin on luonut uraa mallina, ja hän on poseerannut esimerkiksi Australian Voguessa sekä Ellessä.

Phoebe Tonkin maaliskuussa 2020.

Claire Holt

Emma Gilbertin roolissa nähty Claire Holt, 33, on Tonkinin tapaan esiintynyt Vampyyripäiväkirjat-sarjassa. Lisäksi hänet on nähty muun muassa elokuvassa Mean Girls 2 sekä yhdysvaltalaissarja Valehtelevissa viettelijöissä.

Claire Holt kesäkuussa 2019.

Cariba Heine

Australialaisnäyttelijä Cariba Heine, 32, esitti suosikkisarjassa Rikki Chadwickia. Sittemmin myös Heine on jatkanut näyttelemistä, ja hän on esiintynyt muun muassa supersuositussa australialaissarjassa Home and Away.

Angus McLaren

Lewisia esittänyt Angus McLaren, 32, on kollegoidensa tapaan tähdittänyt suosittua Home and Away -sarjaa. Lisäksi hän on ollut mukana muun muassa toimintatrilleri Hotel Mumbaissa sekä esiintynyt useammassa australialaisnäytelmässä.

Burgess Abernethy

Burgess Abernethy, 34, esitti sarjassa Rikkin poikaystävää Zane Bennettiä. Ohjelman päättymisen jälkeen myös hän on liittynyt australialaissarja Home and Awayn näyttelijäkaartiin. Vuonna 2018 Abernethy esitti prinssi Williamia prinssi Harryn ja Meghanin suhteesta kertovassa televisioelokuvassa.

Luke Mitchell

Willin roolissa nähty Luke Mitchell, 36, oli mukana vain H2O:n viimeisellä kaudella. Sittemmin Mitchell on tähdittänyt muun muassa rikosdraamasarja Blindspotia, jossa hän näytteli Ian "Roman" Krugeria.