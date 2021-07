Britney Spearsin manageri vihjaa, että laulajan ura olisi tulossa tiensä päähän – ”Ammatillisia palveluitani ei enää tarvita”

Larry Rudolph kertoo Britney Spearsin holhoajille osoitetussa kirjeessä jättävänsä työnsä laulajan managerina.

Amerikkalaislaulaja Britney Spearsin pitkäaikainen manageri Larry Rudolph on kertonut lopettavansa työnsä Spearsin managerina. Rudolph on ollut Spearsin manageri aivan laulajatähden uran alkuajoilta, 1990-luvulta asti.

Rudolph ilmoitti irtisanoutumisestaan kirjeellä, joka osoitettiin laulajaa holhoaville Jamie Spearsille ja tuomioistuimen nimittämälle holhooja Jodi Montgomerylle. Kirjeen julkaisi Deadline. Koko Rudolphin kirje on luettavissa täällä.

– On kulunut kaksi ja puoli vuotta siitä, kun Britney ja minä olemme viimeksi viestineet keskenämme, ja siitä kun hän kertoi minulle haluavansa pitää määrittelemättömän pituisen tauon töistä, Rudolph kirjoittaa kirjeessään.

– Aiemmin tänään minulle selvisi, että Britney on ilmaissut aikeensa jäädä virallisesti eläkkeelle, Rudolph jatkaa.

Britney on ollut tauolla esiintymisestä jo vuodesta 2019. Deadlinen mukaan 39-vuotias Spears on esittänyt aiemminkin toiveita uransa lopettamisesta. Spears on ollut vuodesta 2008 lähtien isänsä holhouksen alaisena, ja laulajan oikeustaistelua vapaudesta on seurattu tiiviisti ympäri maailmaa.

Britney Spears ja manageri Larry Rudolph vuonna 2011.

Spears puhui oikeudessa holhouksesta vapauttamisensa puolesta kesäkuun lopussa. Laulaja on kertonut joutuneensa työskentelemään vasten tahtoaan. 57-vuotias Rudolph kertoo kirjeessä, ettei hän ole ollut osallisena Spearsin holhoustapauksessa.

– Hänen managerinaan uskon, että on Britneyn edun mukaista että irtisanoudun hänen tiimistään, sillä ammatillisia palveluitani ei enää tarvita, Rudolph kirjoittaa.

Rudolph on ollut Spearsin uran taustavoimana vuodesta 1995 pitäen taukoa vain vuosina 2007 ja 2008, Spearsin romahduksen aikaan.

– Tulen aina olemaan uskomattoman ylpeä 25 vuoden aikana yhdessä tekemistämme saavutuksista. Toivon Britneylle kaikkea maailman terveyttä ja onnea, ja tulen olemaan hänen tukenaan jos hän vielä tarvitsee minua, aivan kuten olen aina ollutkin, Rudolph päättää kirjeensä.