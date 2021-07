Tunnistaisitko? Jättihitti Un-Break My Heartin laulaja on nykyään täysin toisen näköinen

Laulaja Toni Braxton villitsee sosiaalisessa mediassa itsevarmuudellaan ja rohkealla tyylillään.

Laulaja Toni Braxton, 53, ponnahti suursuosioon, kun hänen jättihittinsä Un-Break My Heart julkaistiin vuonna 1996. Naista on tituleerattu yhdeksi maailman menestyneimmistä laulajista, eikä suotta!

Braxton on voittanut urallaan kuusi Grammy-palkintoa. Hänen kaksi ensimmäistä albumiaan, vuonna 1993 julkaistu Toni Braxton ja vuonna 1996 julkaistu Secrets, myivät kahdeksankertaista platinaa. Tunnetuin yhdysvaltalaislaulajan tuotos on kuitenkin superhitti Un-Break My Heart, joka on listattu Billboard Hot -listan kaikkien aikojen menestyneimmäksi sooloartistin kappaleeksi.

Tony Braxton muistetaan pitkähiuksisena.

Vaikka Braxtonin uran kultavuodet sijoittuvat 90-luvulle, hän tekee edelleen musiikkia. Naisen kymmenes Spell My Name -nimeä kantava albumi julkaistiin viime vuoden elokuussa.

Musiikkinsa lisäksi laulajatähti tunnetaan rohkeista asuvalinnoistaan. Hän kohautti muun muassa vuoden 2001 Grammy-gaalassa, jossa hänellä oli yllään lähes kaiken paljastava valkoinen iltapuku.

Toni Braxton kohautti asullaan vuoden 2001 Grammy-gaalassa.

Vaikka räväkkä tyyli on säilynyt, takavuosien laulajasuosikki on nykyään hyvin eri näköinen. Un-Break My Heart -singlen julkaisuaikoina Braxton nähtiin pitkissä tummissa kiharoissa hiuksissa. Nyt Braxton poseeraa Instagram-kuvissaan miltei siiliksi leikatussa lyhyessä ja blondatussa tyylissä.

53-vuotias Braxton on sosiaalisessa mediassa rakastettu hahmo. Hänellä on Instagramissa 3,6 miljoonaa seuraajaa. Siellä nuorekasta tyyliä kantava tähti julkaisee itsestään itsevarmoja ja näyttäviä kuvia rohkeissa asuissa.

Viime vuonna Braxton ilahdutti sosiaalisen median seuraajiaan muotilehti Voguen Beauty Secrets -videosarjassa, jossa hän esitteli kauneudenhoitorutiinejaan. Videolla laulajatähti paljasti salaisen kauneudenhoitokikkansa, joka on olennainen osa hänen päivittäistä ihonhoitorutiiniaan.

Braxton kertoi nimittäin sivelevänsä kasvojaan vibraattorilla, sillä se saa hänen kasvojensa lihakset rentoutumaan ja verenkierron liikkeelle. Sosiaalisessa mediassa riehaannuttiin Braxtonin niksistä.

– Leukani loksahti. Mahtavaa, kuinka aito hän on, eräs fani kommentoi videota.

– Kiljuin nähdessäni vibraattorin, toinen kirjoitti.

