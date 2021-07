Hollywood-tähti luuli menneensä aivan tavalliseen hierontaan – session päätteeksi paljastui häkellyttävä totuus

Rogenia odotti rentouttavan hieronnan lopussa melkoinen yllätys.

Kanadalaisnäyttelijä, käsikirjoittaja ja koomikko Seth Rogen kertoi maanantaina Twitterissä hupaisan tarinan siitä, kuinka hän joutui näyttelijäkollegansa jekun kohteeksi.

Rogen oli viettämässä rauhallista hetkeä hotellin hierontapöydällä, kunnes hieronnan päätteeksi paljastui, ettei hierojana suinkaan ollut ammattihieroja.

– Olin kerran Vegasissa hotellin kylpylässä hieronnassa. Kun se oli ohi, käännyin ympäri ja järkytyksekseni Paul Rudd oli hierojani. Hän oli nähnyt minun menevän hierontaan, ja saanut hierojan päästämään hänet tilalleen ajatellen, että huomaisin heti. En huomannut, ja Paul teki koko homman, Rogen muistelee twiitissään.

Paul Rudd ja Seth Rogen ovat näytelleet yhdessä elokuvissa 40 v. ja neitsyt ja Paksuna. Rogenin Twitter-seuraajat ovat kommentoineet tarinaa muun muassa sanomalla, että tapaus kuulostaa aivan 40v. ja neitsyt -elokuvan poistetulta kohtaukselta.

Tuottaja Jeremy Wein kysyi Rogenilta, onko tämä varma, ettei kyseessä ollut ruohonpolttoon liittyvä hallusinaatio.

– Olen varma, että Paul vahvistaisi tarinani, Rogen vastasi.

Amerikkalainen Paul Rudd, 52, on Peoplen mukaan tunnettu jäynistään. Yksi Ruddin jekuista on kestänyt jo yli 17 vuotta.

Paul Rudd on tunnettu jekkuilija.

Rudd on vuosien varrella tehnyt lukuisissa Conan O’Brienin talk show -esiintymisissään tempun, jossa hän teeskentelee näyttävänsä jonkin videoklipin, esimerkiksi uuden elokuvansa trailerin.

Kerta toisensa jälkeen Rudd on kuitenkin valinnut klipin elokuvasta Mac and Me. Videossa poika ajaa huimaa vauhtia jyrkkää mäkeä alas pyörätuolilla ja molskahtaa jyrkänteeltä veteen. Klipin lopussa alien-hahmo tuijottaa hämmentyneenä veteen.

Mac and Me on E.T.-yhtäläisyyksistään parjattu, koko perheen tieteiselokuva vuodelta 1988. Rudd teki videojekkunsa viimeksi kesäkuussa, yhdessä O’Brienin pitkäaikaisen ohjelman viimeisistä lähetyksistä.