Tänään tv:ssä neljän tähden elokuva: Krista Kosonen Hollywood-jätissä – lausuu repliikkinsä suomeksi

Vuonna 2017 ensi-iltaan tulleessa Blade Runner -jatko-osassa kuullaan myös suomea.

Denis Villeneuven ohjaama Blade Runner 2049 oli yksi vuoden 2017 odotetuimmista elokuvista. Tieteisjännäri herätti julkaisemisensa aikaan Suomessa runsaasti huomiota, sillä siinä nähdään pienessä roolissa myös Krista Kosonen.

Scifi-seikkailun pääosassa nähdään kanadalaisnäyttelijä Ryan Gosling. Gosling näyttelee K-nimistä poliisia, jonka tehtävänä on etsiä ja hävittää replikantteja, keinotekoisesti luotuja ihmishahmoja.

Kososen muutaman lauseen mittainen rooli tutustutti kansainväliset yleisöt suomenkielisten kirosanojen maailmaan. Prostituoitujen, doxieiksi kutsuttujen hahmojen joukko ympäröi Goslingin hahmon, ja Kososen hahmo varoittaa muita suomeksi.

– Tää jätkä on Blade Runner. Se on vitun vaarallinen. Annetaan sen olla, Kososen roolihahmo lausuu suomeksi.

Kohtauksessa Kososen ja Goslingin kanssa näyttelevät Mackenzie Davis ja Elarica Johnson.

Ryan Gosling näyttelee pääroolia elokuvassa Blade Runner 2049.

Blade Runner 2049 on jatko-osa on Ridley Scottin ohjaamalle vuoden 1982 Blade Runnerille, joka on yksi tieteiselokuvien klassikoita. Blade Runnerissa pääosaa näytellyt Harrison Ford nähdään myös vuoden 2017 elokuvassa. Goslingin hahmo K etsii Fordin näyttelemän Rick Deckardin käsiinsä.

Blade Runner 2049:n tapahtumat sijoittuvat 30 vuotta alkuperäisen elokuvan jälkeiseen aikaan. Visuaalisesti näyttävä elokuva sai kevään 2018 Oscar-gaalassa parhaan kuvauksen ja erikoistehosteiden palkinnot.

Ilta-Sanomien kriitikko antoi elokuvalle neljä tähteä.

