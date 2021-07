Nick Cannon sai mitä ilmeisimmin seitsemännen lapsensa – olisi jo neljäs lapsi vuoden sisään

Juontaja Nick Cannonilla on kuusi lasta kolmen eri naisen kanssa. Malli Alyssa Scottin juuri syntyneen poikavauvan on huhuttu myös olevan Cannonin, jolloin miehen lapsikatras kasvaisi seitsemään.

Nick Cannon on sanonut, ettei hän enää osaisi olla vain yhden naisen kanssa.

Juontaja ja artisti Nick Cannon, 40, on mitä ilmeisemmin saanut seitsemännen lapsensa malli Alyssa Scottin kanssa, uutisoi People. Jos Scottin lapsi on Cannonin, Cannon on saanut vuoden sisään jo neljä lasta.

Cannon ei ole vielä itse vahvistanut julkisesti isyyttään, mutta Peoplen mukaan Scott julkaisi isänpäivänä raskaana ollessaan Instagramin tarinaosioon kuvan Cannonin kanssa ja ilmoitti postauksessa, että sinä päivänä juhlitaan Cannonia. Kuvassa oli myös teksti Zen S. Cannon, eli todennäköisesti nyt syntyneen poikavauvan nimi.

Tämä viittaisi siihen, että Scott odotti lastaan Cannonille. Cannon katsoo raskauskuvassa pois päin, mutta hänet on tunnistettu miehen selkeistä tatuoinneista.

Poika syntyi lauantaina 23. kesäkuuta, ja Scott julkaisi uudesta tulokkaasta kuvan Instagramissaan.

– Rakastan sinua ikuisesti, Scott kirjoittaa kuvatekstissä.

Scott oli julkaissut myös Instagramin tarina -osiossa kuvan itsestään ja pojastaan, ja oli kirjoittanut kuvaan myös Zen-nimen.

Cannon sai 14. kesäkuuta DJ:nä työskentelevän Abby De La Rosan kanssa kaksospojat, Zion Mixolydianin ja Zillion Heirin. Ennen sitä mies sai joulukuussa entisen Miss Arizonan Brittany Bellin kanssa myös tyttären, Powerful Queenin. Cannonilla on Bellin kanssa jo 4-vuotias poika Golden ”Sagon”.

Nick Cannon ja Brittany Bell joulukuussa 2019.

Cannonin tunnetuin suhde on laulajatähti Mariah Careyyn, jonka kanssa Cannon oli avioliitossa vuosina 2008–2014. Cannonilla ja Careylla on 10-vuotiaat kaksoset, poika Moroccan ja tytär Monroe.

Nick Cannon ja Mariah Carey lastensa Moroccanin ja Monroen kanssa vuonna 2018. Parilla on yhteishuoltajuus.

Ilta-Sanomat uutisoi toukokuussa, että Masked Singer USA -ohjelmaa juontavan Cannonin suhdekuviot ovat herättäneet huomiota jo aiemmin. Kun Brittany Bell alkoi kesäkuussa 2020 odottaa Cannonin ja hänen tytärtä, oli Cannon vielä suhteessa Victoria’s Secret -mallina tunnetun Jessica Whiten kanssa.

Cannon ei ole kertonut olevansa polyamorinen, mutta avasi ajatuksiaan rakkauselämästään podcastissa vuonna 2019.

– En varmaan kykene olemaan koskaan enää vain yhden naisen kanssa. Se olisi vaikeaa minulle. Tein sen kerran jo avioliitossa. Olin silloin todella uskollinen, hän kertoi tuolloin.

– Erollamme ei ollut mitään tekemistä uskottomuuden kanssa. Tiesin kuitenkin, etten mene enää koskaan naimisiin. Kun pääsin siitä irti, tajusin, ettei se ole minun juttuni, hän kuvaili.