Herttuatar Catherine asetettiin karanteeniin

Cambridgen herttuatar Catherine on asetettu kotiinsa kymmenen päivän mittaiseen karanteeniin, sillä hän on ollut tekemisissä henkilön kanssa, jolla on myöhemmin todettu koronavirustartunta.

Kensigntonin palatsista on vahvistettu, ettei Catherinella ole virukseen viittaavia oireita, mutta vielä ei ole tietoa siitä, onko hän käynyt koronatestissä, kertoo Metro.

Kensingtonin palatsista ei ole paljastettu, mistä altistuminen on peräisin. Altistumisen kerrottiin kuitenkin tapahtuneen viime viikolla, mikä viittaa Catherinen vierailuun Wimbledonissa perjantaina.

Catherinen ja hänen aviomiehensä prinssi Williamin oli tarkoitus osallistua tänään kahteen eri tapahtumaan terveysjärjestö NHS:n 73-vuotispäivän kunniaksi.

Catherinen oli määrä osallistua Williamin kanssa koronaviruksen etulinjan työntekijöiden, johtohahmojen ja potilaiden kunnianosoitukseksi järjestettyyn tapahtumaan. Tapahtuma järjestettiin Lontoon Pyhän Paavalin katedraalissa tänä aamuna.

Tämän jälkeen kaksikon oli tarkotus isännöidä NHS-järjestön Big Tea- tapahtumaa Buckinghamin palatsissa. Catherine ja William ovat järjestön tukijoita.

Prinssi William osallistuu tapahtumiin suunnitellusti, ilman Cathrinea.

Catherine nähtiin viimeksi julkisesti kiertelemässä Wimbledonin alueella perjantaina, missä hän auttoi kokkeja All England Lawn -tennisklubin keittiössä, kertoo Daily Mail.

Myöhemmin hän istui entisen tennistähden Tim Henmanin ja Wimbledonin toimitusjohtajan Sally Boltonin kanssa katsomassa Jamie Murrayn pelaamista kaksinpelissä.

Herttuatar Catherine tunnetaan tennisklubin tukijana ja innokkaana tennisfanina, mutta karanteenin vuoksi hän ei todennäköisesti pääse seuraamaan miesten ja naisten finaaliotteluita viikonloppuna.

Brittihovissa jylläsi koronavirus noin vuosi sitten. Prinssi Charles sai tartunnan maaliskuussa 2020, mutta hän kertoi tuolloin hänen oireensa olleen lieviä.

Ilta-Sanomat uutisoi marraskuussa, että BBC:n uutisen mukaan prinssi Williamin uskottiin saaneen positiivisen koronatestituloksen samaan aikaan isänsä, prinssi Charlesin kanssa. Asiasta aiemmin uutisoineen The Sun -lehden mukaan prinssi William olisi pitänyt asian omana tietonaan välttääkseen laajaa huolta Britanniassa.

Kensingtonin palatsi ei ole kommentoinut asiaa virallisesti. Sunin mukaan prinssi William sairasti tautia eristyksissä kotioloissa.