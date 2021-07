David Beckham julkaisi huomiota herättävän kuvan – kommentoi humoristisesti yhteisiä vuosiaan Victoria-vaimon kanssa

Värikkäästä hääpukeutumisestaan muistettu tähtipari juhli sunnuntaina 22-vuotista taivaltaan.

Maailman seuratuimpiin julkkispariskuntiin lukeutuvat David ja Victoria Beckham viettivät sunnuntaina hääpäiväänsä. David toivotti vaimolleen hyvää hääpäivää sunnuntaina humoristisen Instagram-julkaisun välityksellä. 46-vuotias entinen jalkapalloilija julkaisi Instagramissaan sarjan kuvia parista vuosien varrelta.

Beckhamit menivät naimisiin vuonna 1999. Jalkapallolegenda ja Posh Spice esiintyivät hääjuhlassa räväkän violeteissa asuissa. Beckhamien hääpaikkana vuonna 1999 oli Luttrellstownin linna Irlannissa.

– 22 vuotta myöhemmin, edelleen yhteensopivissa asuissa. Hyvää hääpäivää, rakastan sinua niin paljon, ja kiitos kun olet antanut minulle meidän upeat lapsemme, niin voimme kaikki pukeutua samoin, David kirjoittaa kuvatekstissään.

Davidin kuvatekstissä on lisäksi useita sydämiä sekä nauruhymiö. Kuvatekstiin on lisäksi merkitty kaikki perheen lapset. Kuvasarjalla on yli kaksi miljoonaa tykkäystä.

Davidin julkaisemissa kuvissa pari nähdään kuuluisissa violeteissa hääasuissaan, yhteensopivissa nahkapuvuissa, valkobeigeissä loma-asuissa ja rennoissa maanläheisissä sävyissä maalaismaisemissa.

Toisessa hääkuvista on mukana myös parin esikoinen, tuolloin vielä vauvaikäinen Brooklyn. Viimeisessä kuvassa koko Beckhamien perhe poseeraa samanlaisissa pyjamissa.

David ja Victoria Beckham prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin häissä vuonna 2018.

Myös 47-vuotias muotisuunnittelija Victoria teki Instagramiin nostalgisen hääpäiväjulkaisun. Hän julkaisi videon, jossa on muun muassa lyhyt pätkä parin hulppeista häistä. Videon taustalla soi Totalin Kissin’ You.

– Rakastan sinua David. Hyvää hääpäivää, Victoria kirjoitti kuvatekstissään sydänhymiöiden saattelemana.

Videolla nähdään paitsi tunnelmia parin 22 vuotta sitten tanssituista häistä, myös muita videonpätkiä parin nuoruuden ajoilta aina aivan viime vuosiin. Rakkaudentäyteisellä videolla väkyy myös Beckhamien lapsia. Perheeseen kuuluu neljä lasta: pojat Brooklyn, Romeo ja Cruz, sekä tytär Harper.

Videolla on yli 800 000 tykkäystä. Victorian Spice Girls -kollegat ovat yksiä lukuisista hääpäiväonnittelijoista.

– Rakastamme teitä molempia! Hyvää hääpäivää, kirjoittaa Baby Spice eli Emma Bunton.

– Pitäkää ihana päivä, kommentoi puolestaan Melanie Chisholm.