Harry Potter -tähdeltä raju avautuminen ulkonäköpaineista: julma todellisuus iski kuvauksissa vasten kasvoja – ”Se oli kamalaa”

Lavender Brownin roolista tunnetun Jessie Caven paluu viimeisten Harry Potter -elokuvien kuvauksiin ei ollut helppo.

Harry Potter -elokuvasarjan Lavender Brownina tunnettu Jessie Cave kertoo tuoreessa haastattelussa kehonkuvaongelmistaan, joita hän koki viimeisten Potter-elokuvien kuvauksissa.

Cave näytteli rohkelikkotyttö Lavender Brownia elokuvissa Harry Potter ja puoliverinen prinssi (2009), sekä Harry Potter ja kuoleman varjelukset -elokuvan molemmissa osissa (2010 ja 2011).

Brittinäyttelijä kertoo The Independentille, että paluu viimeisten elokuvien kuvauksiin oli hänelle raskas kokemus. Cave tuli Kuoleman varjelusten kuvauksiin hieman suurikokoisempana kuin aiemmin ja huomasi, että häntä kohdeltiin eri tavalla kuin aiemmin.

– Kerrytin paljon painoa Harry Potterin jälkeen, vain koska en näännyttänyt itseäni, Cave kertoo haastattelussa.

Jessie Cave Lavender Brownin roolissa elokuvassa Harry Potter ja puoliverinen prinssi.

Näyttelijä kärsi kehonkuvaongelmista jo nuorempana, eikä kurja kokemus elokuva-alalla helpottanut tilannetta.

– Minua kohdeltiin kuin täysin eri lajia. Se oli kamalaa. Luultavasti kyse oli enemmän minusta ja epävarmuudestani, sillä tiesin etten mahdu saman kokoisiin farkkuihin, mutta siihen aikaan näyttelijät eivät olleet yhtään isompia kuin kokoa kahdeksan, Cave kertoo.

Vaatekoko kahdeksan vastaa Suomessa kokoa 36.

– Ja edellisessä elokuvassa olin sen kokoinen ja nyt olin kokoa 12. Se oli todella epämukava kokemus, Cave avautuu The Independentin haastattelussa.

Cave kertoo saaneensa Harry Potter -elokuvien myötä julkisuutta, mutta huomion hälvenneen, kun hän ei ollutkaan niin laiha kuin aiemmin.

– Minusta todella tuntui näkymättömältä, kun sain hieman painoa. Siitä lähtien minulla on ollut outoja ongelmia painon ja töiden kanssa. Se ei ole kivaa, mutta sellaista se vain on. Naiset joutuvat käsittelemään tällaista koko ajan, Cave kertoo.

Jessie Cave on keskittynyt Harry Potterien jälkeen kirjoittamiseen.

Caven mukaan tyttöjen rooliasut Potter -elokuvissa oli tehty korostamaan heidän rintojaan ja häivyttämään muuta vartaloa pienemmäksi. Monen ikätoverinsa tavoin Cave oli saanut mallin hoikasta ja isorintaisesta vartaloihanteesta muun muassa komediasarja Frendien naisnäyttelijöiltä. Cave ajatteli, että sellainen hänenkin piti olla.

Näyttelijän työ on Caven mukaan todella kilpailullista ja jatkuvaa torjutuksi tulemista. Nuoruuden ulkonäköpaineet ja näyttelijän työn raadollisuus johtivat The Independentin haastattelun mukaan välillisesti Caven nykyiselle uralle: kirjailijaksi. Cave on oikeastaan kiitollinen painonnousustaan.

– Jos olisin pysynyt laihana – epäluonnollisen laihana, onnettoman laihana – olisin varmaan saanut enemmän näyttelijän rooleja, ja silloin en olisi alkanut kirjoittaa, hän toteaa.

Nyt 34-vuotias Cave on kirjoittanut muun muassa omaan elämäänsä pohjautuvia komediaesityksiä, esikoisromaanin sekä sarjakuvia.

Cave ei ole Harry Potter -roolin jälkeen ollut muissa yhtä suurissa rooleissa, mutta hänet on nähty muun muassa Black Mirror -sarjan jaksossa Hang the DJ. Cavella on kolme yhteistä lasta koomikko Alfie Brownin kanssa.

