Teemu Selänne kuvailee Sirpa-puolisoaan kauniisti – parin 25-vuotishääpäivän suunnitelmat menivät uusiksi

Selänteet nauttivat parhaillaan Suomen kesästä. Perhe nähtiin perinteisessä Bermudan kannu -tennis­turnauksen hyvän­tekeväisyys­ottelussa viikonloppuna.

Jääkiekkolegenda Teemu Selänne arvostaa yhteisiä vuosia Sirpan kanssa. Parin viikon päästä heillä on 25. hääpäivä, ja kaikkiaan yhdessä on oltu yli 30 vuotta.

– Se on iso juttu. Varsinkin nykypäivänä, kun tuntuu, että ihmiset eroavat liian usein ja joskus liiankin helposti. Voi olla ylpeä ja iloinen, että on löytänyt puolison, jonka kanssa on onnellinen. Se on tärkeintä, Teemu Selänne totesi IS:lle Bermudan Kannu -tennisturnauksessa lauantaina.

Hääpäivää olisi mukava juhlistaa jollain tavoin, mutta koronatilanne heittää varjoa.

– Mitään hirveää spektaakkelia ei toteuteta. Olihan meillä jossain vaiheessa kaikenlaisia ideoita, mutta kun ei tiedä, miten korona kehittyy.

Sirpa Selänne lauantaina kauniista kesäpäivästä Bermudan kannu -tapahtumassa. Turnauksessa nähtiin myös Selänteiden Veera-tytär sekä Eetu Selänne tyttöystävänsä kanssa.

Lauantaista syntymäpäiväänsä Teemu vietti tenniskentällä itselleen tärkeässä Bermudan Kannu -tennisturnauksessa. Syntymäpäivänsä hän jakaa kaksoisveljensä Paavon kanssa.

– Meillä on ollut tapana viettää syntymäpäivää yhdessä. Viime vuosi oli tietysti poikkeus.

Ja harmittava poikkeus olikin, sillä viime kesänä kaksikolla tuli täyteen 50 vuotta. Tarkoitus oli viettää isot tuplajuhlat, mutta koronan takia Teemu ja Paavo eivät olleet edes samalla mantereella syntymäpäivänään. Nyt oli sentään toisin.

– Eilen perjantaina kokoonnuimme kaikki yhteen jo aamulla, koska tänään on Bermuda. Vanhempamme ja lapsemme tulivat paikalle ja nautittiin kakkukahvit. Aina me yritämme jollain tavalla viettää yhteistä päivää.

Teemu Selänne täytti lauantaina 51 vuotta.

Koronaepidemia on kirkastanut elämänarvoja.

– Kaikkeen on tullut uutta perspektiiviä: mitä ihminen oikeasti tarvitsee ja kuinka tärkeää on vapaus ilman rajoitteita. Kaikki varmasti oppivat tästä jotain.

Selänne uskoo vaikutuksia olevan myös bisnesmaailmaan ja sitä kautta koko maapallon hyvinvointiin.

– Yrityksetkin ovat varmasti tajunneet, ettei joka kokoukseen tarvitse lentää vaan on löytynyt uusia tapoja hoitaa yhteyksiä.

Teemu Selänne toimii mukana bisnesmaailmassa. Hänen tunnetuimpiin yrityksiinsä kuuluvat kaksi kotikulmilla toimivaa ravintolaa.

– Kaliforniassa oli 90 000 ravintolaa. Niistä 30 000 ei enää avaa oviaan, mikä on todella surullista. Meidän ravintolamme pyörivät onneksi taas täyttä häkää, Teemu kertoo.

Bermudan Kannu -tennisturnaus viettää juhlavuottaan. Kalastajatorpalle suunniteltua 40-vuotisjuhlagaalaa ei voitu viettää sen paremmin viime vuonna kuin tälläkään kertaa, mutta perinteisiin kuuluva illallinen ja muu illanvietto toteutui tälläkin kertaa, toki koronaturvallisesti toteutettuna.

– Tänä iltana ei mene pitkään, Teemu luuli vielä iltapäivällä.

