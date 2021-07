Näyttelijä Lisa Rinna laukoo suorat sanat 19-vuotiaan tyttärensä suhteesta Scott Disickiin, 38 – ”Herätkää!”

Lisa Rinna ei ole tyytyväinen tyttärensä uuteen miesystävään.

Näyttelijä Lisa Rinna, 57, avautuu Beverly Hillsin täydelliset naiset -ohjelman tuoreimmassa jaksossa tyttärensä Amelia Hamlinin, 19, suhteesta 38-vuotiaaseen tosi-tv-tähteen Scott Disickiin. Kaksikko on pitänyt yhtä viime syksystä asti, ja heidän suhdettaan on kritisoitu julkisuudessa paljon juuri pariskunnan suuren ikäeron vuoksi.

People-lehden mukaan Rinna keskustelee ohjelmassa tyttärensä suhteesta hiljattain miehestään Thomas Girardista eronneen laulaja Erika Jaynen kanssa. Rinna ottaa asian puheeksi Jaynen autossa.

– Voimmeko puhua hieman tyttärestäni, joka on yhdistetty siihen Scott Disick -nimiseen kaveriin, hän aloittaa.

Amelia Hamlin on näyttelijäpariskunta Lisa Rinnan ja Harry Hamlinin tytär.

Tämän jälkeen Rinna kertoo olleensa aluksi siinä käsityksessä, että Disick ja hänen tyttärensä ovat vain hyviä ystäviä. Kun totuus kaksikon välisestä suhteesta lopulta selvisi Rinnalle, hän oli hyvin järkyttynyt.

– Amelia on vasta 19-vuotias, ja Scott on 37-vuotias kolmen lapsen isä. Herätkää, hän taivastelee jaksossa.

– Tunnen Scott Disickin vain Kardashianien tv-ohjelmasta. Tiedän, että hän oli yhdessä Kourtney Kardashianin kanssa ja heillä on kolme lasta. Voi herranjestas.

Myös Jayne kertoo olevansa huolissaan pariskunnan suhteesta. Hän kuitenkin toteaa, etteivät Rinna ja hänen miehensä Harry Hamlin, 69, voi tehdä paljoakaan tilanteen parantamiseksi.

– Mitä enemmän laitatte vastaan, sitä suuremmaksi asia kasvaa, Jayne huomauttaa.

Scott Disick ja Amelia Hamlin edustivat yhdessä Disickin 38-vuotissyntymäpäivillä huhtikuussa.

Rinna on samoilla linjoilla Jaynen kanssa ja kertoo miehensä suhtautuneen asiaan huomattavasti rennommin.

– Hän itse oli Ursula Andressin kanssa ollessaan 28-vuotias. Ursula oli tuolloin 44, Rinna totesi.

Keeping up with the Kardashians -sarjasta tuttu Disick seurusteli Kourtney Kardashianin kanssa 15 vuoden ajan. Pariskunta päätyi eroon 2015, ja heillä on kolme yhteistä lasta.

Sittemmin Disick on seurustellut malli Sofia Richien kanssa, ja viime syksystä asti hän on pitänyt yhtä Amelia Hamlinin kanssa. Kesäkuussa Disick suututti faninsa lisäämällä Instagram-tililleen vihjailevan otoksen Hamlinista.

