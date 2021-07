Shirly Karvinen julkaisi herkän yhteiskuvan Sannin kanssa

Shirly Karvinen ja Sanni viettivät Pridea yhdessä.

Juontaja Shirly Karvinen, 28, ja laulaja Sanni, 28, poseerasivat yhdessä Pride-viikon kunniaksi. Karvinen lisäsi kaksikon yhteiskuvan oman Instagram-tilinsä tarinaan.

Kuvassa naiset istuvat yhdessä ulkona. Sanni on kietonut kätensä vuoden 2016 Miss Suomen ympärille ja suukottaa tämän poskea. Silmiään kiinni pitävä Karvinen hymyilee leveästi ja pitelee kiinni Sannin toisesta kädestä.

Shirly Karvinen työskentelee nykyisin radiojuontajana.

Molemmat naiset ovat pukeutuneet valkoisiin paitoihin. Sannilla on mitä ilmeisimmin yllään esiintymisasu, joka nähtiin hänen päällään eilen järjestetyssä Helsinki Priden juhlakonsertissa. Sanni oli yksi tilaisuuden pääesiintyjistä, ja hänen lisäkseen lavalla nähtiin muun muassa Tuure Boelius, Benjamin sekä rap-artisti Yeboyah.

Karvinen on lisännyt kuvan yhteyteen tekstin, jossa hän toivottaa seuraajilleen ”Happy Pride” eli hyvää Pridea. Kyseistä otosta edeltäneistä Instagram-tarinoista selviää, että Karvinen seurasi Helsinki Priden juhlakonserttia paikan päällä. Hän on taltioinut tilaisuuden esityksiä tarinaansa.

– Niin ylpeä, Karvinen kirjoittaa Sannin esiintymisestä kuvatun videon yhteydessä.

Sanni oli yksi Helsinki Priden juhlakonsertin esiintyjistä.

Kesäkuun loppupuolella julkaistussa Me Naisten haastattelussa Karvinen kertoi hieman ihmissuhdeasioistaan.

– Mediassa alettiin spekuloida uusia ihmissuhdekuvioitani, ja minun oli pakko soittaa vanhemmilleni, kun koko prosessi itseni kanssa oli vielä kesken. He ottivat asian onneksi hyvin. En tiedä, oliko isä aavistanut jotakin. Muistan, kuinka hän oli leikkimielisesti kysynyt, kiinnostavatko minua pojat ollenkaan, hän kertoi tuolloin.

Karvinen puhui samasta aiheesta myös huhtikuun alussa julkaistussa Aki Linnanahteen talk show’ssa.

Lue lisää: Shirly Karvinen kommentoi podcastissa hänen ja Sannin suhdehuhuja – pusukuvat päätyivät julkisuuteen: ”Jouduin soittamaan puhelun, johon en ollut valmis”

Kesäkuun alussa Sanni avautui seksuaalisuudestaan Instagramista. Hän kertoi tuolloin, ettei ole koskaan rajoittanut rakkautta yhteen sukupuoleen.

– Nyt mä seison tuhat prosenttia sen takana et rakkaus on niin iso ja kaunis osa ihmistä ja elämää, et sen pitää antaa olla ja hengittää, sitä ei pidä eikä onneks edes voi kontrolloida, Sanni kirjoitti.

Lue lisää: Sanni avautuu seksuaalisuudestaan Instagramissa: ”En ole koskaan rajoittanut rakkautta sukupuoleen”

Shirly Karvinen tuli tunnetuksi vuoden 2016 Miss Suomena. Sittemmin hän on työskennellyt radiojuontajana. Sanni taas nousi suuren yleisön tietoisuuteen näyteltyään pääroolia vuonna 2012 julkaistussa Miss Farkku-Suomi -elokuvassa. Tämän jälkeen hän on luonut uraa musiikin parissa ja julkaissut neljä studioalbumia.