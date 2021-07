”Olisko se ok, jos poikien lisäksi tykkäisinkin myös tytöistä?” Näin julkkikset osallistuivat Pride-viikkoon

Suomessa vietettiin kesäkuun ja heinäkuun taitteessa Pride-viikkoa, joka tuli lauantaina päätökseensä.

Pääkaupungin Pride-tapahtuma Helsinki Pride on Suomen suurin ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma, joka huipentui lauantaina striimikonserttiin, virtuaalikulkueeseen ja puistojuhlaan. Kulkue järjestettiin virtuaaliversiona jo toista vuotta peräkkäin vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

Helsinki Pride vietti tänä vuonna 30-vuotisjuhliaan ja Pride-viikon päättävässä konsertissa esiintyivät artistit SANNI, Tuure Boelius, Yeboyah, Benjamin, NikoLa ja Pola Ivanka. Kesäkuu on kansainvälisesti tunnettu Pride-kuukausi, jolloin myös Suomessa vietetään Pride-viikkoa.

Myös monet julkisuuden henkilöt ovat ottaneet osaa Pride-viikkoon ja julkaisseet muun muassa sosiaalisen median päivityksiä aiheeseen liittyen.

Laulaja Tuuli julkaisi pitkän kirjoituksen, jossa pohtii omaa seksuaalisuuttaan ja sitä, mitä siitä tulisi ajatella.

– Mulle on aina ollu täysin itsestäänselvää, että kaikki on samanarvoisia seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Siitä huolimatta oon pohtinu omassa päässäni, että olisko se ok jos mä jossain kohtaa elämääni tykkäisinkin poikien lisäks myös tytöistä? Tuuli aloittaa kirjoituksensa.

– Ajatus siitä on samaan aikaan tuntunu tosi normaalilta, koska en oo ikinä halunnu rajottaa itteeni, mut samalla se on tuntunu myös pelottavalta. Mitä jos sanoisin sen ääneen ja mua ei hyväksyttäis? Katottaisko ja kohdeltaisko mua jotenkin eri tavalla?, laulaja jatkaa.

– Kaikki nää ajatukset ja pelkotilat osottaa mun mielestä täydellisesti sen, että töitä on vielä paljon tehtävänä kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Koska nää on juttuja, joita kenenkään ei pitäis joutuu miettimään.

Laulaja Jenni Vartiainen julkaisi omassa Instagramissaan iloisen pridekuvan.

– Kaikki juhlimaan Pridea! Ja, muistetaan Pride-viikon jälkeenkin että Pride on joka päivä. Onnea 30-vuotias @helsinkiprideyhteiso, Vartiainen kirjoittaa.

Laulaja Benjamin Peltonen kertoi pridekonsertissa olevansa homoseksuaali, ja konsertin jälkeen hän teki aiheesta myös Instagram-postauksen.

Laulaja Saara Aalto julkaisi kuvan Meri-rakkaansa kanssa.

– Onnellista Pridea. Olen niin onnekas, että olen saanut rinnalleni viisaimman ja rakastavimman ihmisen, mitä voi olla. Olen niin kiitollinen, että olen saanut mennä hänen kanssaan naimisiin. Vain muutamia vuosia sitten ajattelin, ettei se olisi mahdollista. Älkää koskaan lopettako taistelemista rakkauden puolesta, Aalto kirjoitti englanniksi kuvatekstiin sydänhymiöiden kyllästämänä.

Näyttelijä ja koomikko Christoffer Strandberg julkaisi humoristisen kuvan koiransa kanssa.

– Muistatteko, kun muuan Pentti Oinonen totesi, että kohta saa varmaan mennä hauvelin kanssa naimisiin, jos tasa-arvoinen avioliittolaki menee läpi. Tämä oli siis perussuomalaisen kansanedustajan toteamus, Strandberg aloittaa postauksensa.

– Ja kyllähän Pentti oli oikeassa. Haluttiinkin karvavaimoni Valman kanssa toivottaa ihan jokaiselle rakkauden täyteistä kesää, myös Pentille, ja Happy Pride!

Laulaja Tuure Boelius oli esiintymässä Helsinki Pride -striimikonsertissa. Hän julkaisi upean kuvan muiden esiintyjien kanssa.

Boeliuksen kanssa esiintyi myös laulaja Elias Kaskinen. Myös hän julkaisi yhteiskuvan Boeliuksen kanssa konsertin jälkeen.

Somevaikuttaja Maiju Voutilainen julkaisi myös paljon puhuvan kuvan itsestään Pride-hengessä.

– Viime kesä oli ensimmäinen, kun uskalsin kutsua itseäni biseksuaaliksi. Olin ennen pelännyt sen termin käyttöä ja kyseenalaistin itseäni ja omia fiiliksiäni ihan tosi paljon, Voutilainen kirjoittaa.

– Makustelin sitä sen illan ja bussimatkalla kotiin itkin onnen kyyneliä. Tuntui hyvältä saada raamit omalle olemiselle (ei sillä, ettei ne vois muuttua elämän varrella) ja kokemuksia, joihin samaistua. Samalla bussimatkalla joku mimmioletettu pyysi mua ulos. Mulla oli yhtäkkiä ihan tosi nähty olo, Voutilainen toteaa postauksessaan.

Kirjailija Sofi Oksanen julkaisi myös omassa Instagramissaan Pride-postauksen.

– Suomessa tänä vuonna Pride on erityinen, ja ei vain pandemian vuoksi. Meillä on useita syitä juhlaan: 50 vuotta sitten LGBT-ihmisiä ei enää nähty rikollisina, 40 vuotta sitten heitä ei enää pidetty sairaina (tautiluokitusten mukaisesti), 30 vuotta sitten Helsinki Pride -yhteisö perustettiin, Oksanen kirjoitti englanniksi.