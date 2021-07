Miley Cyrusin kodin myyntihinta oli 7,2 miljoonaa dollaria eli noin 6 miljoonaa euroa.

Laulajatähti Miley Cyrus myy Los Angelesissa sijaitsevan miljoonakotinsa hulppeaan hintaan.

Brittitabloidi Daily Mailin mukaan Cyrusin kodin myyntihinta oli 7,2 miljoonaa dollaria (noin 6 miljoonaa euroa), vaikka Cyrus osti kotinsa vain alle vuosi sitten lähes puolet halvemmalla.

Miley Cyrusin kodin pinta-ala on 6 800 neliöjalkaa.

Alkujaan 1950-luvulla rakennetussa, noin 631:n neliön kokoisessa kartanossa on kuusi makuuhuonetta, valtavasti piha-aluetta ja ranskalaiset tammilattiat. Curys antoi muuttaessaan talolle todellisen rocktähden muodonmuutoksen ja kyllästi talon muun muassa Gucci- ja leoparditapeteilla sekä psykedeelisellä nauhoitusstudiolla.

Nyt myydessään talon, Cyrus on remontoinut talon uudelleen äitinsä Tish Cyrusin ja Mat Sandersin avustuksella.

Miley Cyrusin koti remontoitiin uuteen uskoon myyntiä varten.

Miley Cyrusin kodissa on korkea huonekorkeus, holvikaarikattoja ja nykyään vaalea sisustus.

Cyrusin kodin jokaisessa kuudessa makuuhuoneessa on omat kylpyhuoneet.

Megatähden kodissa on tietenkin myös oma elokuvateatteri.

Talossa on holvikaarelliset katot, ja upeassa gourmet-keittiössä on marmoriset työtasot ja huippuluokan laitteet. Talossa on tietenkin myös oma elokuvateatteri.

Talon pihalla on laguunimainen uima-allas ja suuri terassi, jossa on myös ulkokeittiö ja ruokailutila. Piha-aluetta on valtavasti.