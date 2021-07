Mikko Leppilampi odottaa innolla tulevaa vauvaa ja kertoo tietävänsä jo sukupuolen: ”Menen totta kai mukaan synnytykseen”

Mikko Leppilampi paljastaa, että valmisteluja lapsen tuloon on voinut jo tehdä.

Mikko Leppilammen, 42, perhe kasvaa aivan kohta.

– Vauva tulee elo–syyskuun taitteessa. Menen totta kai mukaan synnytykseen, Mikko Leppilampi kertoo IS:lle.

Mikon avopuoliso Beata Papp, 26, on voinut odotusaikana hyvin. Valmisteluja on ollut helppo tehdä, koska tiedossa on, onko tulossa poika vai tyttö.

– Tiedämme vauvan sukupuolen, Leppilampi myöntää.

Hänellä on entuudestaan tytär Lilia, 15, ensimmäisestä avioliitostaan.

Jos vauva noudattaa laskettua aikataulua, hänen pitäisi ehtiä maailmaan juuri ennen kuin Tanssii tähtien kanssa -ohjelma jatkuu syyskuun alussa. Suosikkiohjelman juontajana Leppilampi on vastikään saanut tietää uuden kauden kilpailijat.

Mikko Leppilampi on ensimmäistä kertaa mukana Bermudan kannu -tennisturnauksessa.

– Yleensä en ole tiennyt osallistujia näin paljon aiemmin, mutta nyt tiedän. Ja olen yllättynyt. Aluksi piti jopa vähän miettiä, että hetkinen. Nyt tulee yllätyksiä, Leppilampi väläyttää tulevaa.

Vasta tenniksen pelaamisen aloittanut Leppilampi oli ensimmäistä kertaa mukana Bermudan kannu -tennisturnauksessa.

– Olen aina haaveillut tenniksen pelaamisesta ja aloitin pelaamisen tänä vuonna.

Leppilampi ei voinut osallistua tennisturnaukseen liittyneeseen illalliseen, koska hänen piti lähteä keikalle Hankoon.

– Mahtavaa päästä elävän yleisön eteen ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, myös laulajana esiintyvä näyttelijä totesi.