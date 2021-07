Gal Gadotilla ja hänen puolisollaan Yaron Versanolla on nyt kolme yhteistä tytärtä.

Wonder Woman -elokuvien tähti Gal Gadot, 36, on saanut perheenlisäystä. Hän kertoo asiasta tuoreessa Instagram-päivityksessään.

Otoksessa Gadot makoilee hymyillen sängyllä yhdessä tyttäriensä Mayan, 3, ja Alman, 9, kanssa. Alma pitelee sylissään perheen uusinta tulokasta, vastasyntynyttä Daniellaa. Hyväntuulisen selfien on ottanut Gadotin puoliso Yaron Versano.

– Suloinen perheeni. En voisi olla yhtään kiitollisempi tai onnellisempi (tai väsyneempi). Olemme kaikki niin innoissamme siitä, että voimme toivottaa Daniellan tervetulleeksi perheeseemme, Gadot kirjoittaa.

– Lähetän teille kaikille valtavasti rakkautta ja terveyttä, hän päättää kirjoituksensa.

Brittilehti Daily Mailin mukaan Gabot ilmoitti raskaudestaan huhtikuussa lähes identtisellä kuvalla.

– Ja taas mennään, hän kirjoitti tuolloin.

Daily Mailin mukaan Gadot vitsaili huhtikuussa juontaja Jimmy Kimmelin keskusteluohjelmassa siitä, miten hänen tyttärensä ottivat raskausuutisen vastaan.

Näyttelijä kertoi hänen nuoremman tyttärensä Mayan olleen todella kiinnostunut siitä, miten vauva joutui Gadotin vatsaan.

Gal Gadot tähdittää Wonder Woman -elokuvia.

– Selitimme sen lapselle sopivalla tavalla. Kyllähän sinä tiedät. Puhuimme siitä, miten äiti ja isä antoivat toisilleen ison halin, ja isä istutti siemenen äidin vatsaan, Gadot kertoi Kimmelille.

– Kerroimme asian siis sellaisella linnut ja mehiläiset -tyylillä, hän jatkoi.

Gal Galot nousi julkisuuteen vuonna 2004, kun hänet valittiin Miss Israeliksi. Sittemmin nainen on tehnyt töitä sekä mallina, näyttelijänä että tuottajana. Hänet on nähty muun muassa Fast & Furious -elokuvasarjan Gisele Yasharina sekä Wonder Woman -elokuvien Ihmenaisena.

Lue lisää: Israelilaiskaunotar Gal Gadot, 32, on amatsoniprinsessa Wonder Woman – hehkuttaa roolia IS:lle: ”Sankarit eivät saa olla aina vain miehiä”