Maajussi-Roy muutti poikansa kanssa Suomeen – nämä asiat suomalaisessa kulttuurissa hämmästyttävät heitä

Kahden kulttuurin välissä kasvaneen Roy Rissasen mielestä Suomi on upea maa, jota ei arvosteta tarpeeksi.

ROY RISSANEN, 49, koki vuosia olevansa kuin turisti kotimaassaan Kanadassa. Kun hän viikko sitten pakkasi omaisuutensa ja lensi poikansa Alexander Rissasen, 18, kanssa Halifaxista Helsinkiin, hän tunsi vihdoin olevansa kotona.

– Tunnetta kuvastaa hyvin ajatus siitä, kun menee isovanhemmilleen kylään. Kahvi on tippumassa ja tuoretta pullaa on pöydässä. Eikä tarvitse kantaa huolta mistään, Roy kuvailee.

Vaikka Roy on asunut koko elämänsä Kanadassa, hänen sukujuurensa ovat Suomessa.

Royn äiti ja hänen perheensä on kotoisin Varkaudesta. Perhe muutti Kanadaan 1950-luvun lopulla Royn äidin ollessa vain yhdeksänvuotias. Royn isän perhe on alun perin kotoisin Kuopiosta, mutta perhe asui vuosia Nokialla, Linnavuoressa.

– Isä ja hänen veljensä muuttivat yksi kerrallaan Kanadaan ja lopulta isoäitinikin muutti sinne, kun isoisäni menehtyi.

ALEXANDERIN mukaan hänen isänsä on haaveillut Suomeen muuttamisesta aina.

– Isä on myös aina kannustanut minua lähtemään Suomeen opiskelemaan. Aion käydä täällä armeijan ja hakea sitten yliopistoon opiskelemaan historiaa, Alexander kertoo.

Lopullinen päätös muutosta syntyi viimeistään silloin, kun Roy osallistui Maajussille morsian maailmalla -sarjan kuvauksiin ja pääsi vierailemaan ensimmäistä kertaa toisessa kotimaassaan Suomessa.

Roy vietti lapsuutensa Pohjois-Ontariossa Sault Ste. Marien kaupungissa. Kaupungissa oli tiivis suomalaisyhteisö, jossa vietettiin paljon aikaa yhdessä ja vaalittiin omaa kieltä.

– Emme puhuneet siskoni kanssa yhtään englantia ennen kuin menin kouluun.

Roy Rissasen suku on kotoisin Suomesta.

SUOMALAINEN yhteisö oli tärkeä osa Royn lapsuutta. Elämä yhteisössä oli kuitenkin hyvin erilaista kuin Suomessa. Jopa suomen kieli kuulostaa siellä erilaiselta.

– Kanadansuomalaiset puhuvat paljon hitaammin, eivätkä he käytä sanoja kuten moi tai moikka. Paremminkin hei ja näkemiin. Yhteisö on edelleen kuin pala Suomea 1960-luvulta. Siellä on jumiuduttu vanhaan, vaikka Suomi on kehittynyt valtavasti.

Myös Alexander myöntää, että hänen käsityksensä Suomesta oli ollut täysin väärä.

Hän alkoi tutustua suomalaisuuteen tarkemmin vasta pari vuotta sitten, kun hän sai uuden ystävän nuoresta, joka muutti Norjasta Kanadaan lähelle Alexanderia. Ystävän kautta hän alkoi ymmärtää enemmän Euroopan pohjoismaita.

– Ontarion yhteisöstä syntynyt kuva suomalaisuudesta oli ainoa ajatus, mikä minulla Suomesta oli. Kun Maajussille morsian maailmalla tuli tv:stä ja aloin tutkia aihetta enemmän, ymmärsin, että Suomi on hyvin erilainen paikka kuin se, josta isovanhempani lähtivät 80 vuotta sitten, Alexander kertoo.

Roy työskentelee Suomessa kiinteistönvälittäjänä. Alexander aikoo käydä armeijan ja hakea yliopistoon.

VAIKKA Roy koki itsensä jo lapsena suomalaiseksi, moni asia suomalaisessa kulttuurissa on ihmetyttänyt häntä.

– Yksi ihmeellisimmistä asioista on se, kuinka täällä lapset ovat niin suunnattoman vapaita olemaan lapsia. Pohjois-Amerikassa lapsia suojellaan liikaa ja kasvatetaan tiukasti.

Roy on myös vaikuttunut siitä, millaisella mentaliteetilla Suomessa suhtaudutaan erilaisiin ongelmiin. Täällä vähäosaisista kuten kodittomista ja huonoille teille ajautuneista nuorista pidetään huolta.

– Luin syksyllä uutisia Helsingissä liikkuvista vaarallisista nuorisojengeistä. Huomasin, että uutisissa pohdittiin, miten nuoria voitaisiin auttaa. Pohjois-Amerikassa vastaavissa uutisissa lietsottaisiin pelkoa ja etsittäisiin keinoa suojella ihmisiä näiltä nuorilta.

Paras asia Suomessa on sekä Royn että Alexanderin mielestä ihmiset. Heidän sydämiään lämmittää, kuinka hyvin ihmiset ovat ottaneet heidät vastaan. Heitä on pysäytelty kadulla yhteiskuviin ja toivotettu tervetulleiksi.

– Kun olimme viime viikolla menossa Tampereelle, eräs rouva tarjosi meille majapaikkaa mökistään. Hän sanoi, ettei itse ole paikalla, mutta voi näyttää meille, mistä avain löytyy, Alexander kertoo.

- Kotona Kanadassa ei olisi koskaan tapahtunut vastaavaa, Roy naurahtaa.