Kim Kardashian poseerasi Vatikaanissa läpikuultavassa asussa – kuvat herättivät Instagramissa ihmetystä: ”Noinko sinne pukeudutaan?”

Kim Kardashianin asuvalinta aiheutti hämmennystä Instagramissa.

Tosi-tv-tähti Kim Kardashian, 40, on viettänyt viime päivät lomaillen Roomassa. Reissunsa aikana hän on ehtinyt vierailla useissa kaupungin turistikohteissa, kuten historiallisella Colosseumilla sekä kauniilla Fontana di Trevin suihkulähteellä.

Kardashianin 232 miljoonaa Instagram-seuraajaa ovat päässeet seuraamaan lomareissun etenemistä aitiopaikalta, sillä nainen on jakanut sosiaalisessa mediassa runsaasti kuvia matkaltaan. Torstaina hän lisäsi Instagram-tililleen näyttävän kuvasarjan, johon on ikuistettu Kardashianin vierailu Vatikaanissa.

Yhdysvaltalaislehti Peoplen mukaan Vatikaani ja siellä sijaitseva Sikstuksen kappeli ovat tunnettuja tiukasta pukeutumiskoodistaan. Kappeliin ei nimittäin ole asiaa hihattomissa tai muuten liian paljastavissa vaatteissa.

Pukeutumisohjeet sivuuttaen Kardashian oli pukenut Vatikaanin-kierrokselle ylleen ihonmyötäisen, läpikuultavan pitsimekon, joka jätti sometähden olkapäät ja osan vatsan alueesta paljaaksi. Instagram-julkaisunsa kuvatekstissä hän kuitenkin vakuutti noudattaneensa asukoodia tiukasti.

– Älkää huoliko. Noudatin pukeutumissääntöjä ja peitin itseni täysin vieraillessani Pietarin kirkossa ja Sikstuksen kappelissa, Kardashian kirjoitti.

Kim Kardashian haki helmikuussa avioeroa miehestään Kanye Westistä.

Kuvasarjasta selviää, että Kardashianilla oli vierailulla mukanaan suuri, musta nahkatakki, jonka hän oli vetänyt ylleen osassa kuvista.

Vakuutteluista huolimatta osa Kardashianin Instagram-seuraajista ihmetteli tähden asuvalintaa suuresti.

– Noinko sinne pukeudutaan, yksi seuraaja kommentoi.

– Miten tämä on sopiva asu Vatikaaniin, toinen ihmetteli.

– Menit sitten Vatikaaniin läpinäkyvässä mekossa, kolmas huomautti.

Kardashian vaikutti nauttineen vierailusta täysin rinnoin.

– Vatikaanin kierros oli mitä uskomattomin kokemus. Oli hämmästyttävää nähdä omin silmin kaikki ikoniset taideteokset, arkkitehtuuri ja roomalaisveistokset, erityisesti Michelangelon työt, Kardashian hehkutti Instagram-julkaisunsa kuvatekstissä.

– Meillä oli mahdollisuus tarkastella jopa heidän yksityistä arkistoaan, johon oli tunnettu jokaisen paavin käyttämä kylpytakki aina 1500-luvulta lähtien, hän jatkoi.

Sometähden Instagram-päivityksestä selviää, että Kardashian tutustui kääpiövaltioon yhdessä huippumalli Kate Mossin, 47, sekä pienen seurueen kanssa. Seurueeseen kuului muun muassa Mossin 18-vuotias tytär Lila Grace Moss-Hack.

Kim Kardashian on tullut tunnetuksi perheensä tosi-tv-sarjasta Keeping Up With the Kardashians. Hän haki helmikuussa avioeroa entisestä puolisostaan Kanye Westistä. Ex-pariskunnalla on neljä yhteistä lasta.

