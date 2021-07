Netflixin uusi sarja on täynnä seksikohtauksia – Bridgerton ei ollut mitään verrattuna perheenäidin seksi­elämästä kertovaan Sex/Lifeen

Runsaasti intiimejä kohtauksia sisältävä Sex/Life on noussut nopeasti suoratoistopalvelun katsotuimpien sarjojen joukkoon.

Netflixin uutuussarja Sex/Life on viimeisin hitiksi noussut runsaasti seksi- ja alastonkohtauksia sisältävä sarja. Muun muassa The Guardian kirjoittaa, että kyseessä on ”kahdeksan tuntia naimista hataran juonen yhteenpunomana”.

Amerikkalaissarja keskittyy Billie -nimiseen kahden lapsen äitiin, joka muistelee kiihkeää aikaa edellisen kumppaninsa kanssa. Billie on naimisissa mukavan miehen kanssa, mutta hän haikailee entisen kuuman suhteensa perään. Sarjan aikana Billie harrastaa seksiä makuuhuoneensa lisäksi muun muassa klubilla, autossa ja uima-altaalla.

Sex/Life on noussut muun muassa Britanniassa suoratoistopalvelun katsotuimpien joukkoon, kirjoittaa Daily Mail. Suosittu sarja ei ole saanut kriitikoilta mairittelevia arvioita.

Sarjan päähenkilö Billie ei ole täysin tyytyväinen tavanomaiseen perhe-elämäänsä.

Sex/Lifen pääosaa näyttelee Sarah Shahi. Billien aviomiehen roolissa nähdään Mike Vogel ja Billien menneisyyden rakastajaa näyttelee australialainen Adam Demos. Sarja perustuu BB Eastonin kirjaan 44 Chapters About 4 Men.

Netflix julkaisi sarjan kesäkuun lopussa. Katsojat jäivät välittömästi koukkuun kiihkeitä kohtauksia vilisevään sarjaan. Hämmästelyä on herättänyt erityisesti sarjan päätös sekä suihkukohtaus, jossa toinen kolmiodraaman miehistä kääntyy kohti kameraa. Sarjan katsojat ovat julkaisseet ahkerasti ällistyneitä ja ihailevia reaktioitaan muun muassa Twitterissä.

– Kuntosalin suihkukohtaus jaksossa 3! Ymmärrän miksei Billie voi unohtaa!

– Wow, ok. Netflixin Sex/Life on hyvä. Herätti ehdottomasti huomioni.

– Katsoin koko Sex/Lifen tänään. Fifty Shadesin ikäraja on tuohon verrattuna K-7... Herranjumala.

– Mitä ihmettä oikein katson?

Kolmiodraaman toista miestä näyttelee australialainen Adam Demos.

Netflix on viime vuosina julkaissut lukuisia muitakin runsaasti sänkykohtauksia ja alastomuutta sisältäviä sarjoja ja elokuvia. Viime kesänä kohistiin muun muassa pehmopornomaisesta 365 päivää -elokuvasta.

Viime talvena Netflixiin ilmestyi useita seksikohtauksia sisältävä pukudraama Bridgerton, joka nousi suoratoistopalvelun kaikkien aikojen katsotuimmaksi sarjaksi. Sex/Lifen rinnalla Bridgerton on kuitenkin suorastaan viaton.