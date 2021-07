Hurmaava nuoripari! Marja Hintikka julkaisi hääkuvansa 10 vuoden takaa – sädehtii yhdessä Ile Uusivuoren kanssa

Juontaja Marja Hintikka ja tv-kasvo Ilkka ”Ile” Uusivuori viettivät eilen hääpäiväänsä yhdessä lastensa kanssa.

Juontaja Marja Hintikka, 42, vietti eilen 10-vuotishääpäiväänsä yhdessä puolisonsa Ilkka ”Ile” Uusivuoren, 40, kanssa. Juhlapäivän kunniaksi Hintikka jakoi Instagram-tilillään pariskunnan hääkuvan, jossa kaksikko poseeraa kameralle hymyilevinä ja silminnähden onnellisen näköisinä.

Hääkuvan lisäksi julkaisuun on liitetty toinen, huomattavasti tuoreempi otos, jossa pariskunta nojaa toisiinsa edelleen hyvin rakastuneen oloisena. Jälkimmäisessä kuvassa Hintikka ja Uusivuori pitelevät käsissään kuohuviinilaseja, ja heillä on päällään kesäiset vaatteet. Pariskunnan taustalla avautuu näkymä kauniiseen koivikkoon ja kimmeltävään vesistöön.

– 10 vuotta sitten – kesän kuumin päivä ja kesän ihanimmat juhlat (ja kuumin sulhanen). Mentiin naimisiin ja juhlittiin ystävien keskellä aamuun asti, Hintikka kirjoittaa viitaten kaksikon hääkuvaan.

– Nyt juhlitaan rakkaimpiemme, kolmen lapsemme, keskellä lempipaikassamme ja hämmästellään, mitä kaikkea ihmeellistä kymmenen vuoden aikana onkaan tapahtunut, hän jatkaa viitaten kuvaparin jälkimmäiseen otokseen.

Ile Uusivuori ja Marja Hintikka yhdessä Finnish Catwalkin iltatilaisuudessa vuonna 2012.

Kuvatekstissä Hintikka kertoo pariskunnan nähneen paljon vaivaa yhteisen arkensa ja elämänsä eteen.

– Paljon ollaan uurastettu perheemme eteen – ja onnistuttu rakentamaan just sellainen elämä ja arki, josta tykätään. Ja ollaan tehty se ihan kahdestaan. Nämä ruuhkaiset vuodet ovat saaneet arvostamaan toista entistäkin enemmän. We did it, hän päättää kirjoituksensa.

Hintikan Instagram-tilin tarinoista selviää, että pariskunta vietti hääpäiväänsä yhdessä lastensa kanssa. Juhlapäivän vietto alkoi jo varhain aamulla, kun lapset ryhtyivät aamukuudelta puumajan rakennuspuuhiin.

Tämän jälkeen perhe nautti yhdessä aamupalaksi britakakkua ja vanhemmat siemailivat lasit kuohuvaa.

– Lapset lauloivat meille Paljon onnea vaan. Se oli aika ihanaa, Hintikka kertoo Instagram-tarinassaan.

Hintikalla ja Uusivuorella on kolme lasta, jotka ovat syntyneet vuosina 2013, 2015 ja 2017. Rehellisistä ulostuloistaan tunnetuksi tullut Hintikka on useaan otteeseen avautunut sosiaalisessa mediassa lapsiperhearjen haasteista.

