Greyn anatomia on ollut yksi vuosikymmenen suosituimmista tv-draamoista, mutta missä sen supertähdet ovat nyt?

Huippusuositun sairaalasarjan Greyn anatomian aloitti vuonna 2005 ikoninen viisikko, mutta kaikki paitsi yksi ovat jättäneet tv-sarjan.

Huippusuosittua sairaalasarja Greyn anatomiaa on esitetty jo vuodesta 2005, ja sarjan 18. kausi alkaa syksyllä 2021.

Shonda Rhimesin luoma sarja on ollut 15 vuoden ajan yksi suosituimmista draamasarjoista, ja sen alkuperäiset päätähdet Ellen Pompeo, Patrick Dempsey, Sandra Oh, Katherine Heigl, Justin Chambers ja T. R. Knight kantoivat sarjaa vuosia muun näyttelijäkaartin ohella.

Greyn anatomia sijoittuu Seattle Grace -sairaalaan. Ensimmäisellä kaudella kirurgiharjoittelijat ovat kokeneempien ja vaativien kirurgien opissa. Etualalla Miranda Bailey, jota näyttelee Chandra Wilson.

Greyn Anatomiassa kirurgiharjoittelijat etenevät kausien myötä kokeneemmiksi kirugeiksi. Kuvassa Katherine Heigl, Ellen Pompeo ja keskellä sarjassa ortopedi Callie Torresia esittävä Sara Ramírez.

Greyn anatomia on tv-draamasarja fiktiivisen yhdysvaltalaisen Seattle Grace -sairaalan kirurgeista, jotka elävät ihmissuhteiden, draamojen ja haastavan kirurgintyön pyörteissä.

Pompeon, Ohn, Heiglin, Chambersin ja Knightin hahmot Meredith Grey, Cristina Yang, Isobel ”Izzie” Stevens, Alex Karev ja George O’Malley aloittivat sarjan ensimmäisellä tuotantokaudella kirurgiharjoittelijoina suuressa sairaalassa, jossa muun muassa Patrick Dempseyn hahmo Derek Shepherd toimi vastuuneurokirurgina.

T. R. Knight ja Katherine Heigl näyttelivät Greyn anatomiassa hyviä ystäviä George O’Malleyta ja Isobel ”Izzie” Stevensiä

Rakastetun sarjan alkuperäishahmot kuitenkin tippuivat vuosien mittaan yksitellen sarjasta, lukuun ottamatta Pompeon Meredith Greytä, joka on edelleen sarjan tulevan 18. tuotantokauden päätähti.

Miksi näyttelijät jättivät huipulla viilettävän tv-draaman ja mitä heille kuuluu nyt?

Ellen Pompeo ja Patrick Dempsey

Ellen Pompeo ja Patrick Dempsey olivat sarjassa mukana sen ensimmäisestä jaksosta saakka, ja näyttelivät sarjan päärakastavaisia, Meredith Greytä ja Derek Shepherdiä.

Pompeo on on pysynyt sarjan päätähtenä, ja on sarjan myötä tällä hetkellä yksi Hollywoodin kovapalkkaisimmista näyttelijöistä: hän tienaa roolistaan sarjassa noin 200 000 dollaria jaksoa kohden.

Ellen Pompeosta on tullut Greyn anatomian myötä yksi Hollywoodin kovapalkkaisimmista näyttelijöistä.

Pompeo on esiintynyt Greyn anatomia -sarjan jälkeen vain harvoin muissa tuotannoissa, mutta hän on tehnyt roolisuorituksia esimerkiksi Greyn anatomia spin-offissa Asema 19 ja Kova laki -rikossarjassa. Ennen Greyn anatomiaan hyppäämstä Pompeo näytteli muun muassa elokuvissa Moonlight Mile, Daredevil ja Ota kiinni jos saat.

Patrick Dempsey tunnetaan parhaiten Derek Shepherdin roolistaan, mutta hän on esiintynyt myös lukuisissa elokuvissa ja muissa tv-sarjoissa. 2000-luvun elokuvista hänet voi bongata muun muassa The Emperor’s Clubista, Freedom Writersista ja Rakastunut bestman -elokuvasta.

Dempsey teki Greyn anatomiaa vuosina 2005–2015, ja jätti sarjan 11. tuotantokaudella. Hän sai Greyn anatomian roolistaan Golden Globe -ehdokkuuden. Dempsey teki yllätyspaluun sarjan 17. tuotantokaudelle, kun Derek Shepherd ilmestyi muutaman muun sarjasta poistuneen hahmon kanssa Meredith Greyn uneen.

Patrick Dempsey jätti Derek Shepherdin ja Greyn anatomian taakseen vuonna 2015.

Dempsey kertoi aiemmin US Entertainment Weeklylle, että hahmon poistuminen tapahtui juonen kannalta luontevasti, eikä suosikkihahmon lähtemiseen liittynyt erityistä draamaa.

– Se oli oikea aika, mutta se ei ollut helppoa. Olimme työskennelleet vuosia yhdessä, ja olemme perhettä, Dempsey kertoi vuonna 2015.

Greyn anatomian jälkeen Dempsey tähditti Bridget Jones’s Baby -elokuvaa vuonna 2015. Hän esiintyy myös minisarjassa The Truth About the Harry Quebert Affair ja sarjassa Devils. Dempseyllä on kaksi lasta puolisonsa Jillian Finkin kanssa.

Sandra Oh

Sandra Oh näytteli Greyn anatomiassa omapäistä ja hiukan tunneongelmaista, mutta äärettömän lahjakasta sydänkirurgi Christina Yangia vuosien 2005–2013 ajan. Hän poistui sarjasta 10. tuotantokaudella.

Ohin hahmo oli yksi sarjan avainhahmoista, hänen ollessa Meredith Greyn paras ystävä.

Oh kertoi vuonna 2013 Hollywood Reporterille, miksi hän päätti lähteä huippudraamasta. Lähtöä sarjasta Oh oli miettinyt jo vuodesta 2012 asti.

– Kävin paljon terapiassa asian vuoksi. Aloin ajattelemaan lähtöä ajoissa, sillä minun piti valmistautua siihen, Oh kertoi Hollywood Reporterin haastattelussa tuolloin.

The Time -lehti nimesi Sandra Ohn yhdeksi maailman vaikuttavimmaksi ihmiseksi vuonna 2019.

– Olin antanut sarjalle jo kaikkeni, mitä annettavana oli. On todella mielenkiintoista kokea se, että näyttelee samaa hahmoa vuosien ajan ja jossain vaiheessa huomaa, että on aika päästää irti. Christinan aika oli lähteä, ja minä annoin hänen tehdä niin, Sandra Oh kertoi.

Oh on näytellyt sarjan jälkeen muun muassa American Crime ja She-Ra and the Princesses of Power -tv-sarjoissa. Hän voitti Golden Globe -palkinnon vuonna 2019 Eve Polastrin roolistaan sarjassa Killing Eve. Vuonna 2019 Time-lehti myös nimesi Ohin yhdeksi maailman vaikuttavimmaksi ihmiseksi.

– Hänen roolihahmonsa ovat ottaneet rohkeasti tilaa sellaisessa maailmassa, jossa ei ole aina tehty tilaa. Nyt hänen voimakas tilanottonsa antaa muille mahdollisuuden ottaa oma paikkansa. Se on lahja jokaiselle värilliselle taiteilijalle, joka seuraa hänen jalanjäljissään, Shonda Rhimes kirjoitti entisestä aasialaistaustaisesta kollegastaan.

Katherine Heigl

Katherine Heigl näytteli sairaaladraamassa kaunista ja empaattista Isobel ”Izzie” Stevensiä, ja voittikin roolistaan vuonna 2007 Primetime Emmy -palkinnon. Heigl sarjaan 2005, mutta hän poistui kesken kuudennen tuotantokauden irtisanomalla itsensä.

Katherine Heigl poistui Greyn anatomiasta draaman siivittämänä.

Vuonna 2008 Heigl kieltäytyi Emmy-ehdokkuudestaan Greyn anatomiasta, ja sanoi, että hän ei omasta mielestään ollut kyseisellä kaudella saanut tarpeeksi hyvää materiaalia työskennelläkseen sarjassa, joten hän ei ansaitsisi palkintoa. Heigl ei pitänyt sarjan uusista juonenkäänteistä, erityisesti Izzien suhteesta ystäväänsä George O’Malleyyn.

Heigl totesi, ettei halunnut viedä mahdollisuutta joltain toiselta näyttelijältä, jolle oltiin annettu parempi käsikirjoitus. Vuonna 2008 huhuttiinkin, että Heigl haluaisi pois sarjasta, ja julkisuuteen vuoti riitoja Heiglin ja sarjan tuottajien välillä.

Myöhemmin Katherine Heigl on tehnyt elokuvia ja vallannut alaa erityisesti eri tv-sarjojen osalta.

Heigl on tähdittänyt Greyn anatomian jälkeen muutamia elokuvia, kuten Yhdet häät ja kolme anoppia ja New Year’s Eve.

Heigl on kuitenkin vallannut alaa erityisesti tv-sarjojen puolella. Hän on tähdittänyt muun muassa NBC:n State of Affairsia, Yhdysvaltojen The Suitsia ja Doubtia. Uusin rooli Heiglilla oli sarjassa Firefly Lane.

Heiglilla ja hänen puolisollaan muusikko Josh Kelleylla on kolme lasta.

Justin Chambers

Justin Chambers on viimeisin sairaalasarjasta poistunut alkuperäinen näyttelijä. Chambers näytteli sarjassa ”pahaa poikaa” Alex Karevia, josta kaikkien odotusten vastaisesti tulikin ansioitunut ja empaattinen lastenkirurgi. Chambers näytteli sarjassa 16 kauden ajan.

– Ei ole helppoa sanoa hyvästejä sarjalle, jossa olet näytellyt viimeiset 15 vuotta, Chambers kertoi US Entertainment Weeklylle lähdettyään sarjasta.

Justin Chambers on viimeisin sairaalasarjasta poistunut alkuperäinen näyttelijä.

– Toivon vaihtelua näyttelemiini rooleihin ja uravalintoihin. Nyt kun täytän 50, ja minulla on ihana vaimoni ja viisi lastamme, on sen muutoksen aika, Chambers kertoi.

Chambersia ei ole vielä nähty muissa tuotannoissa, sillä Chambers poistui Greyn anatomiasta vasta vuonna 2020. Ennen sairaalasarjaa Chambers toimi muun muassa mallina, ja esiintyi muutamissa elokuvissa, kuten vuoden 2001 Muskettisoturissa ja vuoden 2005 Zodiacissa.

T. R. Knight

T. R. Knight näytteli Greyn anatomiassa sympaattista George O’Malleyta sarjan kuudenteen tuotantokauteen saakka. T. R. Knight sai roolistaan parhaan sivuroolin Emmy-ehdokkuuden vuonna 2007.

Hahmon poistuminen sairaalasarjasta oli faneille yksi vaikeimmista, ja T. R. Knightin lähtö sisälsikin oikeasti sitä itseään: draamaa.

Knight kertoi US Entertainment Weeklylle vuonna 2020, että hänen ja sarjan luojan Shonda Rhimesin välille syntyi vaikea kommunikaatio-ongelma. Knight esiintyi sarjan viidennellä kaudella vain 48 minuuttia, kun esimerkiksi Knightin kollega Sandra Oh sai ruutuaikaa 114 minuuttia.

T. R. Knightin poistuminen Greyn anatomiasta ei sujunut ilman ongelmia.

Knight kertoo, ettei hän viitsinyt edes kysyä, mitä hänen hahmolleen on tapahtumassa.

– Viiden vuoden kokemukseni kertoi minulle, että en voisi luottaa yhteenkään vastaukseen, jonka saisin. Kunnioituksesta, en sano enempää, Knight kertoi US Entertainment Weeklylle.

Draama liittyy myös sanaan ”Isaiahgate”. Sarjan toinen näyttelijä, sydänkirurgi Preston Burkea näyttelevä Isaiah Washington, nimitteli Knightiä kuvauspaikalla kirosanojen kera. Washington sai sarjasta potkut epäkunnioittavasta käytöksestään, mutta Knightilla on jäänyt hampaankoloon myös sarjan luoja Shonda Rhimesin käytös tilanteessa.

Greyn anatomian jälkeen T. R. Knight on esiintynyt muun muassa tv-sarjoissa The Good Wife ja The Bravest Knights.

Näyttelijä teki myös pienen paluun sarjan 17. kaudella, kun myös George O’Malley Derek Shepherdin ohella ilmestyi Meredithin uneen.