Antti Tuomaisen kirjasta tehdään Hollywood-elokuva – pääroolissa Steve Carell

Antti Tuomainen on yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä nykykirjailijoista.

Palkitun jännityskirjailija Antti Tuomaisen Jäniskerroin-romaani (2020) tekee suomalaista kirjallisuushistoriaa. Kirjasta nimittäin tehdään Hollywood-elokuva, jonka pääosassa nähdään yhdysvaltalaisnäyttelijä Steve Carell.

30-vuotisen näyttelijänuransa aikana Carell on tähdittänyt lukemattomia komediasarjoja ja -elokuvia. Hänen tunnetuimpia roolisuorituksiaan ovat muun muassa elokuvissa 40 vuotta ja neitsyt, Hölmö hullu rakkaus, Bruce – taivaanlahja ja Evan taivaanlahja -elokuvien Evan Baxter sekä Konttori-sarjan amerikkalaisversion pääosa Michael Scott. Hän on saanut lisäksi Oscar-ehdokkuuden draamaelokuvasta Foxcatcher.

Tuomaisen romaanista tehtävän elokuvan tuottaa Amazon Studios yhteistyössä Mandeville Filmsin kanssa, eikä elokuvalle ole vielä toistaiseksi ilmoitettu mitään aikatauluja.

Steve Carell on tunnettu yhdysvaltalaisnäyttelijä ja -koomikko.

Viime vuonna ilmestynyt Jäniskerroin-romaani on vakuutusmatemaatikko Henri Koskisesta kertovan trilogian ensimmäinen osa. Kirja on heti ilmestymisensä jälkeen herättänyt suurta kansainvälistä huomiota, ja trilogian romaanioikeudet on myyty jo 15 maahan.

Trilogian ensimmäisessä osassa järkeä ja järjestetystä rakastavan Koskisen elämä saa yllättävän käänteen, kun hän perii veljeltään talousvaikeuksissa olevan seikkailupuiston. Siellä on tutustuu Lauraan, taiteilijaan jolla on menneisyys.

Kun Koskisen suhde Lauraan syvenee ja rikolliset ryhtyvät perimään seikkailupuiston velkoja, hän joutuu täysin uudenlaiseen tilanteeseen, jossa matemaattisesta ajattelusta ei ole apua.

Trilogian toinen osa Hirvikaava ilmestyy 19. elokuuta, ja kolmas osa julkaistaan ensi vuonna.

Antti Tuomaisen teoksia on julkaistu yli 30 maassa.

Tuomaista on nimitetty yhdeksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä nykykirjailijoista. Hänen mustaa huumoria ja jännitystä tihkuvia teoksiaan on julkaistu yli 30 maassa, ja hänet on palkittu muun muassa parhaan pohjoismaisen dekkarin palkinnolla Petrona Awardilla vuonna 2020.

Vuonna 2019 brittilehti The Times nimesi Tuomaisen Euroopan hauskimmaksi kirjailijaksi. Viime vuonna Tuomainen listasi samaisessa julkaistussa suomalaisten erityispiirteitä humoristisessa tekstissä.

