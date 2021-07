Jim Morrison matkusti 50 vuotta sitten Ranskaan, eikä koskaan palannut – rocklegendan ruumiin näki vain kaksi ihmistä ja pian salaliittoteoriat roihahtivat

Doors-yhtyeen solisti Jim Morrison meni 50 vuotta sitten Ranskaan kuntoutumaan, mutta kuoli. Olosuhteet olivat otolliset salaliittoteorioille.

– Hän oli mukava, kunnes joi liikaa. Silloin hän muuttui toiseksi persoonaksi, jota kutsuimme nimellä Jimbo. Seuraa hänen oli tietysti helppo löytää juomiseenkin, mikä ei auttanut yhtään. Minä en kyllä halunnut olla juopuneen Morrisonin lähelläkään.

Näin sanoi Doors-yhtyeen kitaristi Robby Krieger IS:n haastattelussa viime vuonna bändikaveristaan Jim Morrisonista.

Laulaja, rockhistorian suuriin runoilijoihin laskettava Morrison kuoli 3. heinäkuuta 1971 Pariisissa. Se oli rumpali John Densmoren mielestä turha kuolema.

– En vihannut Jim Morrisonia, mutta vihasin hänen itsetuhoisuuttaan, Densmore sanoi viime vuonna brittiläisessä Guardianissa.

Nyt 75-vuotias Krieger ja Densmore, 76, olivat jo 50 vuotta sitten tilanteessa, että Morrisonin kuoleman takia myös heidän elämäntyöstään oli tehty ehkäpä kiinnostavin osa – tajusivat he sitä silloin itse tai eivät.

The Doors oli Morrisonin luotsaama yhtye.

Uteliaiden ihmisten – ja itsensä – takia kitaristi ja rumpali ovat miettineet paljon, miten Morrisonin viimeiset kuukaudet kuluivat. Ja mitä hän tekisi, jos eläisi edelleen.

Ja salaliittoteorioiden mukaan hän elää!

The Doors oli Morrisonin, Densmoren, Kriegerin ja vuonna 2013 kuolleen kosketinsoittaja Ray Manzarekin (1939 – 2021) kalifornialaisyhtye, joka toimi Morrisonin kanssa vuodet 1965 - 1971. Neljän vuoden aikana ennen Morrisonin kuolemaa Doors levytti kuusi albumia, joilla olivat yhtyeen tunnetuimmat kappaleet Light My Fire, Riders On The Storm, People Are Strange, Hello I Love You, Roadhouse Blues ja Love Her Madly.

Samassa ajassa Morrison hankki maineen arvaamattomana esiintyjänä, karismaattisena blues-tulkitsijana ja nahkahousuissa ilman paitaa esiintyneenä seksisymbolina.

Voi sanoa, että Morrisonista tuli maineensa vanki. Elämä päihteiden turruttamana ja selkään taputtelijoiden ympäröimänä ei ole ollut tuhoisaa vain alkoholisoituneille suomalaisille laulajille, kohtalotovereita on ollut ympäri maailman.

Mutta sekoilun alle ei pidä haudata Morrisonin lahjakkuutta – ennen kaikkea kirjoittajana.

– Jim oli sanoittajana todellinen nero. Vuodet, jotka työskentelimme yhdessä, olivat elämisen arvoisia, Krieger kehui IS:lle vuosi sitten.

Jim Morrisonista on sanottu tulleen maineensa vanki.

Juuri sanoitusten kirjoittajana, ihan täsmällisesti sanoen runoilijana Morrison halusi tulla arvostetuksi. Musiikki, rocktähteys oli hänelle monien aikalaislausuntojen mukaan vain keino saada teksti esille. Tätä väitettä toistaa muun muassa Morrisonin perikunnan kesäkuussa julkaisema 600-sivuinen Collected Works.

Mystinen julkinen persoona, jollaisen Morrison oli halunnut itsestään rakentaa, mahdollisti hänen kuolemansa jälkeen levinneet huhut siitä, että laulaja-runoilija olisi lavastanut kuolemansa.

Teoriaa levitti 1980 ilmestynyt Jerry Hopkinsin kirja No One Here Gets Out Alive, joka julkaistiin suomeksi seuraavana vuonna nimellä Jim.

Kirjassa toistetaan tarina, jonka mukaan Morrisonia ei nähnyt kuolleena edes tämän manageri Bill Siddons, joka oli lentänyt Pariisiin hoitamaan hautajaisjärjestelyt heti, kun Morrisonin naisystävä Pamela Courson oli kutsunut hänet paikalle saman tien – sanomatta puhelimessa laulajan kuolleen.

”Siddons saapui Pariisiin tiistaina, heinäkuun kuudentena päivänä. Hän löysi asunnosta Pamelan, sinetöidyn arkun sekä allekirjoituksella vahvistetun kuolintodistuksen. --- Virallinen kuolinsyy oli sydänhalvaus.”

Morrisonin kuolema on poikinut lukuisia salaliittoteorioita.

Salaliittoteoriat lavastetusta kuolemasta perustuvat siihen, että kuolleena Morrisonin näki vain kuolintodistuksen kirjoittanut lääkäri ja Pamela Courson, joka kuoli heroiinin yliannostukseen kolme vuotta myöhemmin.

Myös Morrisonin viimeisten päivien tapahtumat ovat hämärän peitossa.

Se on varmaa, että hän oli lähettänyt kustantamolleen sähkeen, jossa ehdotti tulevan runokirjansa kansikuvan vaihtamista.

”Hän halusi, että Joel Brodskyn ottama ”nuori leijona” -kuva hylättäisiin ja korvattaisiin Edmond Tesken parrakkaammalla, runollisemmalla kuvalla.”

Viime kuukausinaan Morrison oli kasvattanut pitkän parran ja lihonut. Ilmeisesti koki olevansa enemmän ”runoilijan näköinen” nykyisessä olemuksessaan. Tosin joidenkin kertomusten mukaan syy matkustaa Pariisiin oli nimenomaan se, että siellä Morrison kuntouttaisi itseään Doorsin fyysistä energiaa kysyviä keikkoja varten – ja pyrkisi eroon ylettömästä päihteiden käytöstä.

PÄIVÄÄ ENNEN KUOLEMAA Morrison meni syömään Pamela Coursonin ja ystävänsä Alan Ronayn kanssa. He olivat Jim-kirjan mukaan huolissaan siitä, kuinka alamaissa Morrison näytti olevan.

”Hän pysytteli epätavallisen hiljaa aterian ajan, ruokailun äänet täyttivät keskustelun paikan.”

Morrisonin viimeisistä hetkistä ei ole tarkkaa tietoa.

Siitä, mitä myöhemmin illalla tapahtui, on useita versioita. Morrison meni mahdollisesti elokuviin, tai ainakin se oli hänen suunnitelmansa saatettuaan Coursonin asunnolle. Hänen on toisaalta väitetty hankkineen heroiinia ja ottaneen sitä yliannostuksen – ja hänen ruumiinsa olisi kannettu asuntoon ja kylpyammeeseen.

”Tai ehkä hän vain käveli koko yön. Tai kävi elokuvissa, palasi asunnolle, valitti voivansa huonosti ja sanoi ottavansa kylvyn.”

Jim-kirjassa todetaan, että tuo viimeinen versio ”on saanut eniten huomiota”.

Courson löysi Morrisonin ammeesta elottomana ja kutsui lääkärin, joka totesi tilanteen toivottomaksi.

Manageri Siddons järjesti hautajaiset nopeasti. Morrison tuhkattiin, ja saattoväkeä pienimuotoisissa hautajaisissa oli vain muutama henkilö – ei esimerkiksi yhtään Doors-yhtyeen jäsentä.

Morrison seurusteli Pamela Coursonin kanssa.

Siddons antoi Morrisonin kuolemasta ja hautajaisista tiedotteen palattuaan Yhdysvaltoihin.

”Olen juuri palannut Pariisista, missä olin läsnä Jim Morrisonin hautajaisissa. Aluksi hänen kuolemastaan vaiettiin, koska me, jotka läheisesti tunsimme hänet ja rakastimme häntä ihmisenä, halusimme välttää sellaista mautonta hälyä ja sirkusmaista ilmapiiriä, joka ympäröi kahden muun rock-henkilön, Janis Joplinin ja Jimi Hendrixin kuolemaa.”

Joplin ja Hendrix olivat kuolleet edellisenä syksynä, Morrisonin tavoin 27-vuotiaina.

KUOLEMAN VUOSIPÄIVÄNÄ Jim Morrisonin vaatimattomalle kivelle Pere Lachaisen hautausmaalle matkaa Doors -faneja ympäri maailman – todennäköisesti hänen kuolemansa 50-vuotispäivänä lauantaina niin käy koronapandemian rajoituksista huolimatta.

Floridan Melbournessa syntynyt Morrison oli janonnut arvostusta, asemaa taiteilijalegendana. Sen hän sai. James Douglas Morrison makaa Pariisissa samalla hautausmaalla, josta ovat saaneet viimeisen leposijan myös muun muassa kirjailijat Oscar Wilde ja Marcel Proust, anarkisti-teoreetikko Volin, diivalaulaja Edith Piaf sekä säveltäjät Georges Bizet ja Frédéric Chopin.

Mysteeri Jim Morrisonin kuolemaan liittyen elää, mutta ennen kaikkea elää Morrisonin maine rentturokkarina ja itsetuhoisen romanttisena runoilijana. Se maine ei bändikaverien mukaan aina vastaa sitä, millaisena he Morrisonin muistavat.

– Jim oli minulle kuin isoveli. Hän oli kolme vuotta minua vanhempi. Elokuva (Oliver Stonen ohjaama The Doors, 1991) esitti Jimin täydellisenä sekopäänä. Hän saattoi olla sille päälle sattuessaan sitäkin, mutta hän oli välillä myös todella tavallinen. Jim oli hieno työkaveri, kohtelias ja maailman ystävällisin ihminen, Krieger kuvaili IS:lle vuosi sitten.

Morrisonin kuolemasta tulee kuluneeksi 50 vuotta.

Entä, jos Morrison ei olisikaan kuollut 50 vuotta sitten. Olisiko Doors jatkanut uraansa kuin toinen 1960-luvun bändilegenda Rolling Stones?

– Siitä ei olisi epäillystäkään. Eiväthän Mick (Jagger) ja Keith (Richards) ole aina tulleet keskenään toimeen, mutta musiikki on pitänyt heidät yhdessä. Tiedän, ettei Jim olisi koskaan lopettanut esiintymistä. Veri veti lavalle. Hän toki sanoi muuttaneensa Pariisiin tullakseen runoilijaksi, mutta hän ehti jo puhua paluusta Kaliforniaan, kun L.A. Woman (Doorsin viimeiseksi jäänyt levy Morrisonin kanssa) menestyi niin hyvin. Toisaalta, mikään ei ollut varmaa Mr. Morrisonin kanssa Krieger vastasi IS:lle.

Entä olisiko hän pyrkinyt eroon päihteistä ja jopa raitistunut?

– Vastasin tuohon kysymykseen aina: ei – olihan hän ihan kamikaze-juoppo, Densmore sanoi Guardianille 2020.

– Mutta olen muuttanut mieltäni: totta kai hän olisi raitistunut. Miksipä ei? Hän oli fiksu.

Lähteet: Robby Kriegerin IS-haastattelu 2020, Guardian, Wall Street Journal, kursivoidut kohdat kirjasta: Jerry Hopkins ja Daniel Sugarman: Jim (Fanzine, 1981).