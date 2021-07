Main ContentPlaceholder

Viihde

Britney Spears on 39 vuotta ja silti holhouksen alainen – tästä koko sopassa on kyse

Britney Spears on poptähti ja maailmanluokan julkkis. Koko aikuisiän julkisuudessa paparazzien vainoamana eläneen Spearsin ura on huikea ottaen huomioon, että hän on vasta 39-vuotias. Hän on vuoden 2007 hermoromahduksen jälkeen ollut isänsä holhouksen alaisena ja yrittää nyt vuosia kestäneen seesteisemmän vaiheen myötä saada oikeudessa purettua järjestelmän.

