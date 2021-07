Anna Puu julkaisi kuvan synnytyslaskusta Suomessa – kommenttikenttään alkoi heti sataa viestejä

Suomessa vuodeosaston vuorokausimaksu on vain hieman alle 50 euroa vuorokaudelta.

Laulaja Anna Puu julkaisi Instagramissa kuvan HUS:lta saamastaan laskusta.

Kuvassa näkyy, että Puun synnytyksestä jää hänelle itselleen maksettavaksi 127,30 euroa.

– Tämä summa sisältää priimaluokan hoitoa ja kaksi yötä täyshoitoa perhepesä-potilashotellissa (toinen kuva otettu siellä ekan yön jälkeen), missä apua oli saatavilla 24/7, Puu kirjoittaa.

– Ois mielenkiintoista tietää, mitä muissa maissa synnyttäminen maksaa?

Anna Puu ja Jukka Immonen saivat vauvan toukokuussa. He kertoivat asiasta Instagramissa 15. toukokuuta. Lapsi on pariskunnan ensimmäinen yhteinen. Anna Puulla on lisäksi vuonna 2010 syntynyt tytär edellisestä liitostaan.

Julkkikset riensivät kommentoimaan aihetta.

– Ranskassa sosiaaliturva korvaa käsittääkseni 100% ja synnytys julkisella puolella maksaa n.300€. Lisäksi jokainen äiti saa 1000€ avustuksen valtiolta. Siellä onkin maailman paras terveydenhuolto tällä hetkellä. Suomessakin tietty tosi hyvä, Pariisissa lapsensa synnyttänyt laulaja Janna kirjoittaa.

– Tämän takia maksan mielelläni veroja, Rita Niemi-Manninen iloitsee.

– Mun ystävä synnytti New Yorkissa hiljattain ja lasku oli 25 000 dollaria ja juu vakuutuksella saa halvemmalla, mutta ne maksaa monta sataa taalaa/kk että kyllä, maksan veroni ilolla, Pipsa Hurmerinta kirjoittaa.

Monet muutkin Puun seuraajat ja ystävät kommentoivat aihetta. Joidenkin kommentoijien kokemusten mukaan synnyttäminen on ollut ilmaista esimerkiksi Espanjassa ja Kanadassa.

IS kertoi vuonna 2018, että ongelmaton alatiesynnytys maksaa HUS:n sairaanhoitopiirin alueella keskimäärin hieman yli 2 000 euroa. Ongelmaton sektio puolestaan maksaa noin 4 165 euroa.

Hinnat vaihtelevat hieman sairaanhoitopiireittäin. Hintoihin on sisällytetty vuodeosaston hoitopäivistä koituvat kustannukset.

Suomessa kulut katetaan verorahoin. Suomalaisen sosiaaliturvan piiriin kuuluvalta peritään yleensä vain vuodeosaston vuorokausimaksu, joka on HUS:n alueella hieman alle 50 euroa vuorokaudelta. Perhehuoneen hinnasta peritään kaksinkertainen maksu.