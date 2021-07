Britney Spearsin oikeudenkäynnissä laulajan kannalta ikävä käänne

Britney Spears joutui jälleen pettymään tuomarin päätökseen.

Tuoreimpien lehtitietojen mukaan tuomari on tyrmännyt Britney Spearsin kuukausien takaisen pyynnön poistaa isänsä välittömästi edunvalvojan roolistaan.

Spearsin asianajaja Sam Ingham pyysi marraskuussa, että Jamie Spears pitäisi poistaa heti edunvalvojan roolista.

Muun muassa Guardian, TMZ ja Vanity Fair uutisoivat nyt, että tuomari on ainakin toistaiseksi evännyt Spearsin ja tämän lakimiehen pyynnön. Oikeuden asiakirjojen päiväys on 30. kesäkuuta.

Jamie Spears jatkaa siis Spearsin edunvalvojana.

Tämä oikeuden päätös ei liity suoraan viime viikon kuulemiseen, jossa Britney Spears todisti itse koskettavasti oikeudessa, vaan se on osa pitkää oikeusprosessia.

Fanit ovat osoittaneet oikeustalon ulkopuolella mieltään laulajan puolesta.

Spears on pyytänyt yhdysvaltalaistuomaria päättämään kiistanalaisen holhousjärjestelyn, jonka myötä laulajan kaikki talousasiat ja myös yksityiselämä ovat olleet hänen isänsä hallinnassa aina vuodesta 2008 lähtien.

Laulaja esiintyi Los Angelesissa pidetyssä holhouskäsittelyssä etäyhteyden välityksellä. Spears, 39, arvioi 24-minuuttisen esiintymisensä aikana holhouksen olevan loukkaava ja kuvaili järjestelyn aiheuttaneen hänelle traumoja ja masennusta.

– Haluan vain elämäni takaisin. Tätä on jatkunut 13 vuotta, ja se riittää, hän sanoi.

Vanity Fairin mukaan tuomari ei voinut käyttää päätöksensä tukena Spearsin viimeviikkoista todistusta oikeudessa. TMZ kuitenkin huomauttaa, että tuomari teki päätöksensä sen jälkeen, kun oli kuullut Spearsin riipaisevan todistuksen oikeudessa.

Tuomari on jo hyväksynyt ulkopuolisen rahoituslaitoksen Bessemer Trustin huolehtimaan osittain Spearsin varallisuudesta, mutta isää ei ole poistettu edunvalvojan roolistaan.

Jamie Spears nimitettiin edunvalvojaksi laulajan vuoden 2007 henkisen romahduksen jälkeen. Guardian huomauttaa, että edunvalvojan rooli on luonteeltaan sellainen, jota yleensä käytetään vain todella vanhojen ja todella sairaiden ihmisten kohdalla.

Ei ole vielä tiedossa, koska lopullinen ratkaisu oikeusprosessista tulee. Tapaus on herättänyt valtavasti huomiota ympäri maapalloa. Sen julkisuusmäärää on lisännyt The New York Timesin ja Hulun julkaisema Framing Britney Spears -paljastusdokumentti, joka ilmestyi alkuvuodesta.