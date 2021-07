Uskoisitko? 23-vuotias Ferdinand on kuninkaallisen mahtisuvun perijä – ajautui täysin poikkeukselliselle alalle

Habsburgin historiallisessa hallitsijasuvussa on määrätietoinen autourheilijalupaus: vakioautosarjassa ammatikseen ajava Ferdinand on Itävalta-Unkarin viimeisen kruununprinssin lapsenlapsi.

Ferdinand von Habsburg, 23, on itävaltalainen autourheilija.

Hän ei ole kuitenkaan kuin kuka tahansa kilpakuski. Ferdinand kuuluu nimittäin yhteen historian merkittävimmistä eurooppalaisista hallitsijasuvuista.

Ferdinandin isoisä Otto von Habsburg on Itävallan-Unkarin imperiumin viimeinen kruununprinssi. Ferdinand on myös entisen Itävallan keisarin Kaarle I:n lapsenlapsenlapsi.

Ferdinandin isä Karl von Habsburg-Lothringen on nykyisin Habsburg-suvun päämies.

Ferdinand Habsburg innostui autourheilusta seitsemänvuotiaana.

Itävalta on tasavalta ja sen presidenttinä toimii tällä hetkellä Alexander Van der Bellen. Aina niin ei kuitenkaan ole ollut. Habsburgit hallitsivat 650 vuoden ajan Itävaltaa, Kroatiaa, Unkaria, Budapestia ja Baijeria.

Vaikka Itävalta on ollut tasavalta yli vuosisadan ajan, eivätkä Habsburgit hallitse enää niin kutsuttua pyhää saksalaisroomalaista keisarikuntaa, Ferdinandia voidaan silti kutsua epävirallisesti Itävallan kuninkaalliseksi herttuaksi. Jonain päivänä hänestä tulee Habsburgin suvun johtaja.

Ferdinand Habsburg voitti 15-vuotiaana hän FIA Formula 3 -mestaruuskilpailun.

KIINNOSTUS autourheiluun heräsi Ferdinandille jo pienenä. Hänen isänsä on aina pitänyt nopeista autoista.

– Yksi isän parhaimmista ystävistä on autoteollisuuden pioneeri Ferdinand Porschen pojanpoika Oliver Porsche, joten ajelin heidän kanssaan paljon pienenä.

Ferdinandin kiinnostus autourheiluun syttyi kuitenkin toden teolla silloin, kun hän pääsi kokeilemaan karting-autolla ajamista.

– Kun olin seitsemänvuotias, isä vei minut kartingiin. Pidin siitä niin paljon, että menimme ajelemaan joka sunnuntai. Siitä kaikki alkoi.

Ferdinandille urheilu on luonnollinen osa elämää. Wienissä koulussa ollessaan hän oli Itävallan kansallinen mestari miekkailussa. Ferdinand on ollut myös innokas ratsastamaan ja pelaamaan koripalloa.

Ferdinand Habsburgin mukaan autourheilussa vaaditaan erityisen hyvää keskittymiskykyä.

KILPARADOILLA hän on kuitenkin loistanut.

Ferdinand aloitti kilpa-uransa karting-luokista 14-vuotiaana. Jo 15-vuotiaana hän voitti FIA Formula 3 -mestaruuskilpailun, minkä jälkeen hän aloitti uransa Saksan vakioautosarjassa eli DTM:ssä vuonna 2019 ajamalla Aston Martin Vantagea.

Nykyään Ferdinand on yksi arvostetun belgialaisen Audi Sport WRT Racing Teamin tähtikilpailijoista. Hänen suosikkinsa vakioautokisoissa on Macaon GP.

– Se on yksi mielenkiintoisimmista kilparadoista koko maailmassa. Rata on erittäin haastava, mutta siinä on hyviä ohitusmahdollisuuksia. Vaatii valtavasti taitoa, että pystyy parantamaan kierrosaikojaan siellä. Koska Macaon Grand Prix on kauden viimeinen kilpailu, kisan päätteeksi vietetään aina suuret juhlat. Se on aina vuoden paras ilta.

Ferdinandilla on yksi erityinen kikka, joka edesauttaa kilpailuissa menestymistä.

– Kuuntelen veisuja ennen autoon istumista. Monet munkit meditoivat veisuja kuuntelemalla.

Ferdinandilla on meditatiivinen lähestymistapa autourheiluun.

– Kilpa-autoa ajaessa tarvitaan keskittymiskykyä, koska se on pääasiassa henkistä urheilua. Täytyy ajatella selkeästi, jotta voi reagoida auton liikkeisiin sen perusteella, miten ne tuntee.

FERDINAND on kunnianhimoinen, ahkera ja nöyrä nuori.

– Hän on erittäin älykäs poika, joka ei lepää julkkislaakereillaan. Hän tekee työnsä vakavasti ja on kunnianhimoinen, kolminkertainen F1-sarjan maailmanmestari, vuonna 2019 kuollut Niki Lauda on sanonut Ferdinandista.

Nöyryydestä kertoo Ferninandin suhtautuminen armeijakoulutukseen. Hän vietti kuusi kuukautta asepalveluksessa Itävallan armeijassa.

– Aamuisin herätään kuudelta ja ensimmäinen tehtävä saattaa olla upseerien kenkien puhdistaminen tai porraskäytävän siivoaminen.

– Kun on ilmoittautunut asepalvelukseen, sillä ei ole mitään merkitystä, kuka on tai minkä niminen on. Olen todella kiitollinen Itävallan armeijalle siitä, että he opettivat minulle niin paljon tärkeitä käytännön taitoja.

Kunnianhimonsa Ferdinand von Hapsburg on saanut verenperintönä. Habsburgien perheessä on totuttu menestymään ja saamaan paljon aikaan.

Ferdinandin äiti Fransesca von Hapsburg-Lothringen on työskennellyt aikanaan muun muassa näyttelijänä, laulajana ja mallina.

Nykyisin hän on taiteen keräilijä, joka tekee aktiivisesti töitä taiteen kentällä.

Hän on muun muassa rakentanut oman taidekokoelman, johon kuuluu noin 700 nykytaiteen ja digitaalisen taiteen teosta. Lisäksi Fransesca von Hapsburg-Lothringen osallistuu aktiivisesti biennaaleihin tilaamalla uusia nykytaideteoksia vuonna 2002 perustamansa Thyssen-Bornemisza Art Contemporary -säätiön kautta.

Ferdinandin isosisko Eleonore von Habsburg, 27, työskentelee korusuunnittelijana. Hän tehnyt myös mallin töitä ja nähty muun muassa Dolce & Gabbanan muotinäytöksissä.

Heinäkuussa 2020 Eleonore meni naimisiin belgialaisen kilpa-autoilijan Jérôme d'Ambrosion kanssa yksityisessä siviiliseremoniassa Monacossa.

Ferdinandilla on myös kaksi vuotta nuorempi sisko, Gloria von Habsburg.

Vaikka Ferdinand on suurelle maailmalle vielä tuntematon, Itävallassa hänet kuitenkin tiedetään. Ferdinandilla on Instagramissa yli 24 000 seuraajaa. Siellä hän jakaa tunnelmia ja hetkiä kisareissuiltaan ja arjestaan.