Prinsessa Dianan elämää valotetaan jälleen uudessa dokumentissa – ääneen pääsevät julkisuudelta piiloutuneet läheiset

Prinsessa Dianan syntymäpäivän kunniaksi tehdyssä uutuusdokumentissa häntä muistelevat julkisuudesta poissa pysytellyt serkku ja joukko läheisiä.

Walesin prinsessa Dianasta on tehty jälleen uusi dokumentti hänen merkkipäivänsä alla. Uutuusdokumentti DIANA on katsottavissa Suomessa suoratoistopalvelu C Moressa 1. heinäkuuta eli päivänä, jolloin Diana olisi täyttänyt 60 vuotta.

Vuosien varrella Dianan elämästä on tehty lukuisia dokumentteja. Tällä kertaa ääneen pääsevät kuitenkin myös prinsessan harvemmin julkisuudessa nähdyt sukulaiset. Dokumentissa nähdään sekä harvinaisia arkistomateriaaleja Dianan elämän ikonisimmista hetkistä että ennennäkemättömiä haastatteluita. Jemma Chisnallin ohjaaman dokumentin taustamateriaalina on käytetty runsaasti videoita, valokuvia ja kirjeitä.

Uutuusdokumentissa ääneen pääsevät muun muassa Dianan serkku sekä hänen läheisensä.

Uutuusdokumentissa muistojaan Dianasta valottaa muun muassa hänen serkkunsa Diana McFarlane, joka ei ole aiemmin puhunut julkisuudessa suhteestaan prinsessaan. McFarlane kuvailee uutuusdokumentissa prinsessa Dianaa eläväiseksi ja nauravaiseksi lapseksi. Hän myös kertoo Dianan varhaisesta kiinnostuksesta prinssi Charlesia kohtaan.

– Dianalla oli valokuvia prinssi Charlesista hänen sänkynsä vieressä. Se oli koulutyttömäistä ihastusta, jota kesti kauan, McFarlane muistelee.

Dokumentissa ääneen pääsee myös Dianan ystävä, toimittaja Richard Kay. Kay paljastaa olleensa poliisin tietojen mukaan viimeinen ihminen, jonka kanssa Walesin prinsessa puhui puhelimessa ennen kuolemaansa.

– Puhuin hänen kanssaan sinä iltana. Koin, että hän oli hyvässä paikassa. Hän halusi epätoivoisesti aloittaa puhtaalta pöydältä, elää uudenlaista elämää kuninkaallisena. Hän myös halusi nähdä poikansa, Kay kertoo dokumentissa.

Diana halusi ennen kuolemaansa aloittaa puhtaalta pöydältä skandaalien jälkeen.

Diana olisi täyttänyt tänään 1. heinäkuuta 60 vuotta. Edesmenneen prinsessan merkkipäivän kunniaksi Kensingtonin palatsin Sunken Gardens -puutarhassa julkistettiin vuonna 2017 tilattu Dianan muistopatsas.

Patsaan sijoituspaikaksi valikoitunut puutarha oli edesmenneen prinsessan suosikkipaikkoja mietiskelyyn palatsissa asuessaan.

DIANA (A Definitive Portrait of the Princess) -dokumentti katsottavissa C Moressa ja mtv-palvelussa 1. heinäkuuta. Dokumentti esitetään AVAlla Dianan kuoleman vuosipäivänä tiistaina 31.8.2021.