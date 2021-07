Suosikkibloggaaja kertoo erikoisesta tempauksesta synnytyksessä – avautuu nyt saamastaan palauteryöpystä

Mutsis on -blogistaan tunnettu Emilia huttunen, 29, kertoi Instagramissa synnytyksen aikana tapahtuneesta tilanteesta.

Suosittua Mutsis on -blogia pitävä Emilia Huttunen , 29, kertoi Instagramissa synnytyksestään yli 20 000 seuraajalleen. Hän kertoi seuraajilleen synnytyksessä sattuneesta erikoisesta välikohtauksesta.

– Oon kertonut synnytystarinaa parille kaverille ja kaikkia on naurattanut aika kivasti tää yksi pieni yksityiskohta, Huttunen aloitti päivityksensä nauruhymiöiden kera.

Neljännen lapsensa saanut bloggaaja kertoi lyöneensä miestään kiveksille kesken synnytyksen.

– Siinä pahimpien supistusten keskellä epiduraalia odotellessa hengittelin huolella ilokaasua ja oli jo pää aika sekaisin. Topias siinä vieressä silitteli mun olkapäätä ja yritti olla tukena, kun mulle tuli ilokaasuhuuruissa mieleen selkeä kuva ja spontaani idea, Huttunen pohjusti.

– Toisella kädellä puristin tiukasti ilokaasumaskia ja vapaalla kädellä yhtäkkiä löin Topiasta kaikin voimin nyrkillä kasseille. Topias yritti hypätä pakoon ja kauhuissaan kysyi, että mitä tää oikein oli. Supistuksen huipusta selvittyäni totesin, että mulla tuli mieleen se yksi meemi ja ajattelin, että nyt on aika selvittää, kumpi sattuu enemmän.

Päivitys poiki useita kommentteja, ja tilanne herätti keskustelua.

– Ihana kuva kyllä on. Itse en vaan näe puolison hakkaamisessa mitään hauskaa, missään "hulvattomassakaan" tilanteessa, eräs seuraajista kommentoi.

– Herkkiä kuvia olette saaneet tallennettua. Mulla vaan särähti korvaan suuresti tuo tukena ollut puoliso, jota mottasit kasseihin. Milloin (pienestäkään) vamman aiheuttamisesta on tullut hauskaa? Onko tämä ok, kun tekijänä on nainen? toinen kirjoittaa.

Myöhemmin Huttunen kertoi Instagramin Stories-osiossa saaneensa palautetta tilanteesta ja päätti kommentoida saamaansa kritiikkiä.

– Arvasin taas, että jotkut ottavat tämän tosissaan, pian alkaa tulla niitä Topiaksensuojeluilmoituksia. Tämmöisenä maalaisjärjen sivuhuomautuksena, että mulla oli pää aivan sekaisin ilokaasusta ja kuumeesta, ja mun voimat kuumeen ja uupumuksen keskellä eivät riittäneet Topiasta satuttamaan, bloggaaja kirjoitti.

– Hänenkin mielestään tilanne oli hauska, eikä nyt kumpikaan osata ajatella, että joku ottaisi tän niin tosissaan, että tässä nyt glorifioidaan parisuhdeväkivaltaa.

Huttunen synnytti neljännen lapsensa kesäkuun alussa.

Turkulainen ammattibloggaaja Emilia Huttunen on ylläpitänyt Mutsis on -blogiaan vuodesta 2011. Hän kirjoitti hiljattain blogiinsa synnytyskertomuksen ja julkaisi kuvia sairaalasta.

Huttusen blogi on voittanut useita palkintoja, ja bloggaaja on suosittu myös Instagramissa, jossa hänellä on yli 20 000 seuraajaa.