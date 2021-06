Archie Cruzin ja Blind Channelin laulajan välille pamahti kiusallinen riita – sitten viisumenestyjä julkaisi terävän kuittauksen rokkarille

Rokkarin mielestä oululaisyhtyeen laulaja on kopioinut ”kaikki hänen maneerinsa”.

Santa Cruz -yhtyeestä tunnettu rokkari Archie Cruz lataa Teemu Potapoffin ja Renne Korppilan Otetaan yhdet! -podcastissa yllättäen suorat sanat Blind Channelin laulaja-kitaristi Joel Hokasta.

Podcastin alussa kolmikko sihauttaa auki juomat helteisessä Helsingissä. Sitten Cruz alkaa analysoimaan, miten hänen sanomisiaan ”tarkkaillaan”.

– Pienestäkin mokasta tehdään mellakka, Cruz tuumii.

Sitten Cruz syventyy keskustelemaan rockmusiikista podcastin juontajien kanssa. Hän pohtii, että rockmusiikki on kasvattanut suosiotaan.

Cruz mainitsee, että italialainen rockyhtye Måneskin voitti äskettäin Euroviisut Rotterdamissa.

– Niin ja Blind Channel... toinen podcastin juontajista aloittaa.

– F*ck Blind Channel! Cruz huudahtaa päälle.

– For real, ei tässä oo mitään biiffiä, mua vaan v***ttaa, että se äijä on joskus fanittanut mua ihan v****n isosti, Cruz jatkaa.

Juontajat hämmästyvät, kenestä Cruz puhuu.

–Kyl te tiedätte, se lead singer, joka on kopioinu kaikki mun maneerit, Cruz sanoo.

Juontajat kysyvät, mitkä nämä maneerit sitten ovat.

– No, vähän cocky, blondi, pitkätukkainen...

Juontaja mainitsee, että Cruzhan on kopioinut esimerkiksi Mötley Cruen Vince Neilin tyyliä.

– No totta kai, mutta mä myönnän sen, Cruz selittää.

Cruzin tilitys on herättänyt paljon huomiota sosiaalisessa mediassa.

Blind Channelin Niko Vilhelm ja Joel Hokka (oik.)

Blind Channel nousi tunnetuksi toukokuussa, kun yhtye edusti Suomea Euroviisuissa ja sijoittui kisassa kuudenneksi Dark Side -kappaleellaan. Se on Suomen kaikkien aikojen toiseksi paras sijoitus viisukisassa.

Cruzin avautuminen on ilmeisesti kantautunut myös oululaisyhtyeen laulaja-kitaristi Joel Hokan korviin, koska hän julkaisi Instagramissaan tiistaina kuvia omista rockesikuvistaan.

– Tässä olisi muutamia suurimpia inspiraation lähteitäni. Voin hyvin myöntää, että olen kopioinut joitakin maneerejani, Hokka kirjoittaa englanniksi.

Hän mainitsee Nine Inch Nails -yhtyeen perustajan Trent Reznorin, Linkin Park -yhtyeen Chester Benningtonin, Bring Me the Horizonin Oliver Sykesin ja HIM:n Ville Valon.

– Tätä en kutsu inspiraatioksi, hän sivaltaa lopuksi julkaisemansa Mötley Cruen laulajan kuvan yhteydessä.