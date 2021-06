Jill Biden poseeraa upeassa kuvassa Voguen kannessa – voi olla Melania Trumpille kova pala

Voguen kannessa on nähty vuosien varrella useita ensimmäisiä naisia, mutta ei Melania Trumpia.

PRESIDENTTI Joe Bidenin puoliso Jill Biden poseeraa tuoreen Vogue-muotilehden kannessa. Melania Trumpia puolestaan ei kertaakaan valittu Voguen kanteen ensimmäisen naisen tehtävässään, mitä on pidetty Melanian viimeisenä nöyryytyksenä ensimmäisenä naisena.

Annie Leibovitzin ottamassa kansikuvassa hymyileväinen Jill Biden seisoo Valkoisen talon parvekkeella kukkamekossa. 70-vuotiasta Bideniä kuvaillaan muun muassa ”jumalattareksi”, ”tarmokkaaksi” ja ”väsymättömäksi”.

Haastattelussa Jill Biden kertoo muun muassa ajastuksiaan ensimmäisenä naisena olemisesta sekä puhuu puolisostaan presidentti Joe Bidenista.

Eräässä kuvassa Jill Biden nojautuu hempeästi puolisoonsa takapihalla.

Maailmankuulun Voguen kanteen pääseminen on hyvin haluttu ja tavoiteltu asia. Sitä se oli etenkin Melania Trumpille, sillä huippumuoti on aina ollut lähellä hänen sydäntään ja hän työskenteli huippumallina ennen liittoaan Donald Trumpin kanssa.

Lehdessä vaikutusvaltaiset naiset ovat päässeet ääneen. Entisen presidentin Barack Obaman puoliso Michelle Obama esiintyi ensimmäisenä naisena kolme kertaa Voguen kannessa sekä muun muassa Glamour-, Time-, InStyle- ja Essence-lehtien kansissa.

Myös Yhdysvaltojen varapresidentti Kamala Harris poseerasi Voguen helmikuun numeron kannessa.

Presidentti Trump haukkui yhdysvaltalaiset muotilehdet Twitter-tilillään joulukuussa asian takia. Business Insider -lehden mukaan Trump twiittasi, että ”muotilehdistön eliittisnobit hyljeksivät Amerikan historian eleganteinta ensimmäistä naista”.

Vogue on muotilehti, mutta maineensa vuoksi sillä on merkittävästi yhteiskunnallista vaikutusvaltaa. Lehdellä on tänä päivänä yli 30 miljoonaa seuraajaa Instagramissa. Sen kansivalinnat kiinnittävät huomiota ympäri maapalloa.

Voguen kannessa on nähty vuosien varrella useita ensimmäisiä naisia. Kansikuvissa ovat poseeranneet muun muassa Eleanor Roosevelt, Mamie Eisenhower, Jacqueline Kennedy, Lady Bird Johnson, Lou Henry Hoover, Pat Nixon, Betty Ford, Rosalynn Carter, Nancy Reagan, Barbara Bush, Hillary Clinton ja Laura Bush.