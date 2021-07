Rebecca Blackin Friday julkaistiin 10 vuotta sitten – laulaja kertoo nyt miltä se 13-vuotiaasta tuntui

Rebecca Blackin ensimmäinen single muutti hänen koko elämänsä.

Rebekka Blackin tarttuva hittikappale Friday räjäytti internetin kymmenen vuotta sitten tähden ollessa vain 13-vuotias.

Kun teini-ikäisten bilebiisi julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2011, se keräsi Youtubessa yli 166 miljoonaa katselua useina kuukausina.

Vuosikymmenen kuluttua 23-vuotias Black muistelee läpimurtoaan ja siitä seuranneita meemejä, remix-versioita ja valtavaa negatiivista palautetta.

– Maailmani muuttui monin tavoin. Se oli jännittävää, musertavaa ja hieman hullua, Black kertoi The Postille myrskyisistä kymmenestä vuodesta.

Murrosikäinen Black esiintyi kappaleen julkaisun jälkeen muun muassa Jay Lenon The Toningt Show - myöhäisillan keskusteluohjelmassa. Useat teinimuusikot yrittivät hyötyä Blackin menestyksestä tekemällä samankaltaisia tarttuvia kappaleita, kuten Nicole Westbrookin It's Thanksgiving ja Alison Goldin Chinese food.

– Monet ihmiset yrittivät käyttää minua hyväkseen. Yhtäkkiä elämäni oli täynnä asioita, jotka olisivat kuuluneet vasta aikuisikään, Black sanoo The Postille.

Nopeasti kasvaneella kuuluisuudella oli ikäviä varjopuolia. Blackia arvosteltiin rajusti kaikesta hänen ulkonäöstään ja äänestään lähtien.

– Kritiikki oli äärettömän epäasiallista etenkin lapsen korville, Black kertoi.

Lopulta kiusaaminen muuttui niin pahaksi, että Black sai tappouhkauksia ja päätti jäädä kotikouluun paetakseen pilkkaamista.

Vaikka Black jatkoi kappaleiden julkaisemista, kuten My Moment, Sing It ja In Your Words, hänestä tuntui, että jotain olisi pakko muuttaa.

– Yritin selvittää, kuka minä olin ja mitä minulla oli sanottavana. Tarvitsin kuitenkin muutosta tunteakseni, että elämäni on hallinnassa, Black kertoi.

Rebecca Black MTV Video Music Awards -palkintogaalassa vuonna 2011.

Rebecca Black perusti YouTube-kanavan, josta löytyy musiikin lisäksi katkelmia hänen omasta elämästään.

Niinpä Black perusti YouTube-kanavan, jossa on kappaleiden julkaisemisen lisäksi nähtävillä katkelmia Blackin elämästä. Kanavalla on tällä hetkellä enemmän kuin 1,4 miljoonaa tilaajaa.

Black käytti uutta alustaansa puhuakseen rehellisesti masennuksestaan, jota hän oli sairastanut 15-vuotiaasta lähtien.

– Terapialla on ollut valtava merkitys mielenterveydelleni. Olen yrittänyt käyttää YouTube-kanavaani alustana, jossa ihmiset voivat lievittää yksinäisyyttään ja toisaalta nähdä, mitä kaikkea julkisuuden toisella puolella voikaan tapahtua.

Myös Blackin musiikki kehittyi muutoksen myötä. Teinien bilebiiseistä tunnettu Black alkoi tehdä kappaleita, jotka hänen mukaansa heijastuvat suoraan hänen elämästään.

Tähden tulevat kappaleet Girlfriend ja Personal kertovat hänen suhteistaan muihin naisiin. Black puhui avoimesti seksuaalisuudestaan ensimmäisen kerran vuonna 2020.

– Minulle sana ”queer” tuntuu todella mukavalta. Olen tapaillut paljon erilaisia ihmisiä, enkä tiedä, mitä tulevaisuus tuo mukanaan. Joinain päivinä tunnen itseni enemmän homoksi kuin toisina.

Muutoksesta huolimatta Black kokee, että on velkaa urastaan Friday-kappaleelle.

Helmikuussa Black juhli läpimurtohittinsä vuosipäivää julkaisemalla siitä hyper-pop remix-version, jossa on mukana muun muassa rap-artisti Big Freedia.

– Remix-version tarkoitus oli viedä Friday-kappale äärimmilleen.

Uudelleen versioidun kappaleen musiikkivideolla on tällä hetkellä yli 2,5 miljoonaa katselukertaa.

Black uskoo, että hänen läpimurtohittinsä on vaikuttanut siihen, millainen kulttuuri internetissä nykyään vallitsee.

– Ihmiset ovat löytäneet uuden tavan kommunikoida Internetin kautta. Mielestäni perjantai on tärkeä osa sitä, tähti sanoi The Postille.