Victoria ja Daniel rakennuttavat Tukholman saaristoon unelmiensa kesäparatiisin – salaperäisen suunnitelman yksityiskohdat julki

Parin kesäkodin naapurissa on miljönäärien luksushuviloita. Katso kuvat idyllisestä saaresta, jonne parin kesäparatiisi rakentuu.

Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel toteuttavat unelmansa omasta kesäkodistaan ​​Tukholman saaristossa.

Luontoa ja merta rakastava pari aikoo rakentaa kesäparatiisinsa Värmdön kunnassa sijaitsevalle idylliselle Fågelbrolandetin saarelle, Svensk Damtidning kertoo.

Tukholman läheisyydessä sijaitsevaan kesäpaikkaan tulee kuulumaan muun muassa neljä uutta taloa, tontin kiertävä muuri sekä uima-allas. Lisäksi vain kävelymatkan päästä löytyy Fågelbron golfkenttä. Tontille kulkee pieni sorainen tie.

Kaivinkoneet ovat jo täydessä vauhdissa. Metsäisen harjanteen takana tulee olemaan Victorian ja Danielin haaveilema saaristoparatiisi.

– Kyseessä on yksityinen hankinta, eli siitä ei tule julkista paikkaa, hovitiedottaja Margareta Thorgren kommentoi aiheesta ensimmäisenä uutisoineelle Nacka Värmdöpostenille.

Värmdö Fågelbrolandetin saaren alue on idyllistä.

Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel ostivat tontin kaikessa hiljaisuudessa jo viime vuonna, mutta he saivat vasta hiljattain rakennusluvan.

Paikasta tulee todellinen kesäidylli, sillä siihen kuuluu myös oma ranta ja venelaituri. Tontti on kooltaan yli 16 000 neliömetriä. Vanhat rakennukset puretaan, ja tilalle tulee neljä uutta rakennusta.

Tehtävää on, sillä ranta on päässyt rehottumaan ja vieressä on metsää, jota on osittain raivattava rakennussuunnitelmien toteuttamiseksi.

Margareta Thorgrenin mukaan koska kyseessä on parin yksityinen loma-asunto, alueella tullaan kiinnittämään huomiota myös turvallisuuteen ja yksityisyyteen.

Prinsessa Victorian ja prinssi Danielin kesäparatiisin tontti on 16 000 neliömetrin kokoinen. Kuva on saaristoalueelta, jossa kruununprinsessan ja prinssin tontti sijaitsee.

Alue on varakkaiden ruotsalaisten suosiossa, ja sinne on rakennettu ylellisiä huviloita. Suurimman osan alueen tonteista omistaa H&M-miljardööri Stefan Persson. Stefan Persson viettää vapaa-aikaa omassa huvilassaan, joka on Victorian ja Danielin tontin läheisyydessä.

Svensk Damtidningin mukaan Stefan Perssonin poika, liikemiesmiljonääri Karl-Johan Persson ja hänen vaimonsa Leonie Persson houkuttelivat kuninkaalliset ystävänsä Värmdöön, joka vain kivenheiton päässä paikasta, jossa kruununprinsessa vietti polttareitaan vuonna 2010.

Fågelbron golfklubi Värmdön kunnassa. Prinssi Daniel tunnetaan intohimoisena golfin pelaajana.

Liekö paikan valintaan vaikuttanut myös se, että yksi saariston houkuttelevimmista golfkentistä sijaitsee aivan vieressä. Prinssi Daniel tunnetaan taidokkaana golfin harrastajana, joka suuntaa golfkentälle aina kun mahdollista. Lisäksi laji on Danielin ja hänen 9-vuotiaan tyttärensä yhteinen harrastus.

– Rakastan golfia, mutta valitettavasti harrastan sitä nykyään liian vähän. Tasoni on heikentynyt, hyvät lyönnit ovat hyviä, mutta huonot ovat todellakin aivan liian huonoja, prinssi Daniel on kertonut.

Lisäksi parin toiveena oli löytää kesäpaikka läheltä kotiaan. Varmdö on lähellä perheen kotia Haagan linnaa.

Victoria ja Daniel tulevat viettämään kesäpaikassa viikonloppuja ja lomiaan lastensa Estellen ja Oscarin kanssa. Tyypillisesti perhe on viettänyt aikaa Ruotsin kuninkaallisten Öölannin saarella sijaitsevassa kesäpaikassa Sollidenin linnassa.

Linnoja ja hulppeita rantahuviloita

Kruununprinsessa Victoria asuu virallisesti Tukholmassa, mutta kesäisin hän on nauttinut Sollidenissa sijaitsevasta yksityishuvilastaan ja joskus myös perheen rantatalosta Ranskan Rivieralla.

Tällä hetkellä kuningas Kaarle XVI Kustaan omistuksessa olevan linna on ollut kuninkaallisten kesäparatiisi vuodesta 1906 lähtien, eli yli sadan vuoden ajan. Paikalla on tunnearvoa, sillä kruununprinsessa Victoria on viettänyt useat kesät Itämeren rannikon maisemissa.

Kuvassa Sollidenin linna, jossa kruununprinsessa Victoria on perheineen viettänyt usein kesäänsä.

Öölannin saarella sijaitseva Solliden on myös monista kuningasperheen kuvista ja potreteista tuttu. Victoria muun muassa järjestää perinteisesti syntymäpäiväjuhlansa linnan tiluksilla.

Linnan maille kohosi uusi asumus vuonna 2013, kun Victorian ja prinssi Danielin oma kesähuvila Villa Skönvik valmistui. 300-neliöinen huvila on tyyliltään melko yksinkertainen, mutta rakas paikka kruununprinsessalle. Huvila sijaitsee tontin yksityisessä osassa, eikä opaskierroksille saapuvilla turisteilla ole sinne asiaa.

Huviloita kuningasperheeltä löytyy toki ulkomailtakin. Kruununprinsessa Victoria on perheineen viettänyt kesälomaansa usein Ranskan Rivieran ylellisissä maisemissa.

Kuningasperhe on nauttinut olostaan Villa Mirage -nimisessä huvilassa, jonka kuningas Kaarle Kustaa peri sedältään prinssi Bertililtä. Hulppeassa rantatalossa on puitteet kohdillaan, sillä se sijaitsee aivan meren äärellä.

Jos huvilan sijaan kaipaa mökkimaisemia, löytyy kruununprinsessan lähipiiristä niitäkin. Prinssi Danielin isä Olle Westling rakennutti parille näyttävän hirsimökin Acktjäran kylään jo yli 15 vuotta sitten. Erittäin luonnonläheinen mökkikohde on keskellä metsää, ja aivan vieressä sijaitsee Danielin vanhempien oma mökki

Kuvassa Hagan linna, joka on virallinen kruununprinsessan koti talvikuukausina.

Talvikuukausina kruununprinsessan virallinen koti on Tukholmassa sijaitseva Haga-linna. Prinsessa Victoria ja prinssi Daniel ovat asuneet linnassa syksystä 2010 lähtien. Haga-linnan sisustus on moderni ja tyylikäs. Linnan seinillä on valokuvia, joissa nähdään kuvia parin aiemmasta kodista Drottningholmin linnasta, mutta myös muita Victorian ja Danielin lapsuudenmaisemia.

Suurinta osaa huoneista käytetään kruunuprinsessaparin virallisissa edustustilaisuuksissa, mutta keskellä linnaa on suuri salonki, pohjoispäädyssä olohuone ja kirjasto sekä eteläpäädyssä ruokasali.

Ennen Hagan linnaan muuttoa Victoria asui Drottningholmin linnassa. Hulppea Drottningholmin linna sijaitsee Lovönin saarella 15 kilometrin päässä Tukholman keskustasta.

Linnan päärakennuksessa asuvat kuningas Kaarle Kustaa ja kuningatar Silvia. Victoria ja prinssi Daniel asuivat Sjöpaviljongenissa ennen kuin muuttivat nykyiseen kotiinsa Hagan linnaan. Sjöpaviljongen sijaitsee 100 metrin päässä Drottningholmin linnasta ja sen päärakennuksesta.