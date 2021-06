Räppäri Lil Nas X teki lavalla tempun, jonka ei luulisi enää shokeeraavan ketään – sai nopeasti kokea karun todellisuuden

Lil Nas X:n esitys BET-gaalassa sai runsaasti palautetta Twitterissä.

Yhdysvaltalainen rap-artisti Lil Nas X, oikealta nimeltään Montero Lamar Hill, herätti huomiota viikonloppuna järjestetyssä BET-gaalassa.

22-vuotias räppäri saapui palkintogaalaan näyttävässä asussa. Lil Nas X oli pukeutunut Andrea Grossin suunnittelemaan valtavaan mekkoon, jossa oli uskontoon ja sotaan viittaavia kuvia.

Räppärin näyttävä asu käänsi katseita punaisella matolla.

Old Town Road -hitistään tunnettu räppäri sai aikaan kohun gaalaesityksellään. Hän esitti Montero (Call Me By Your Name) -kappaleensa, jonka musiikkivideo aiheutti kuohuntaa keväällä. Uskonnollista kuvastoa sisältävällä videolla räppäri muun muassa antoi sylitanssin paholaiselle ja liukui tanssitankoa pitkin helvettiin.

Lil Nas X toisti samaa teemaa esittäessään kyseisen kappaleen livenä BET-gaalassa ja muun muassa suuteli miestanssijaa. Vaikka esitys sai lavan edustalla katsojat hyppimään, osa katsojista kritisoi esitystä Twitterissä ja piti sitä sopimattomana, USA Today uutisoi.

Maanantaina räppäri kommentoi napakasti kritiikkiä sekä saamiaan homofobisia kommentteja. Lil Nas X kertoi olevansa homoseksuaali Priden aikaan heinäkuussa 2019.

– Rakastan sitä, kuka olen. Te sen sijaan vihaatte itseänne niin paljon. Yritätte rauhoitella ja miellyttää heteroita. Tekemiseni saa teille epämukavan olon, koska pelkäätte, mitä muut ajattelevat, jos tekisitte toisin.

Lil Nas X:n mukaan esitys vaati häneltä valtavasti henkistä valmistautumista.

– Olette oikeassa, olen epävarma seksuaalisuudestani. Minulla on vielä pitkä tie kuljettavana, sitä en kiellä. Kun yhteiskunta opettaa sinua vihaamaan itseäsi koko elämäsi ajan, vaatii paljon päästä siitä pois. Juuri sen takia teen näin, kuten teen.

Osa faneista on myös puolustanut tähteä. Twitterissä on muun muassa ihmetelty, miksi lavalla pussaaminen kuohuttaa. Britney Spearsin ja Madonna suutelu MTV Video Music Awards -tapahtumassa vuonna 2003 ei herättänyt vastaavaa paheksuntaa.

Lil Nas X oli viimeksi otsikoissa huhtikuutta, kun urheilukenkä ja -vaatebrändi Nike nosti syytteen räppärin suunnittelemista ”paholaiskengistä”. Nike haastoi kengät julkaisseen MSCHF-yhtiön oikeuteen tavaramerkin loukkaamisesta ja voitti lopulta oikeudessa.

