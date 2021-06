Julkkiksilta väkevä kannanotto tärkeän asian puolesta – Antti Tuisku läväytti someen hillittömän kuvan

Julkkikset juhlistavat Pride-kuukautta Suomessa ja maailmalla.

Tällä viikolla vietetään jälleen Suomen suurinta kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtumaa Helsinki Pridea. Tapahtuman tarkoituksena on nostaa esiin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Tätä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden juhlaviikkoa juhlistetaan Helsingin lisäksi eri puolilla maailmaa.

Priden juhlinta ei rajoitu vain yhteen viikkoon, sillä sateenkaaren värit ovat näyttävästi esillä koko kesäkuun ajan. Kyseinen kuukausi on nimittäin tunnustettu kansainväliseksi Pride-kuukaudeksi.

Priden vietto onkin aloitettu jo hyvissä ajoin, ja monet julkisuuden henkilöt ovat viime viikkoina jakaneet sosiaalisessa mediassa värikkäitä juhlatunnelmia.

Laulaja Antti Tuisku toivotti seuraajilleen iloista Pridea ja julkaisi hilpeän kuvan keikkalavalta.

– Mahtavaa Pride-viikkoa kaikille! Positiivisin mielin, kaikkia kunnioittaen tähänkin hienoon viikkoon! Tuisku kirjoittaa.

Myös Anne Kukkohovi otti teemaan osaa ja julkaisi kesäisen rantakuvan, jossa hän poseeraa uimapuvussa sateenkariväreissä.

– Rakkaus kuuluu kaikille! Kukkohovi julistaa kommentissaan.

Tv:stä tuttu seksuaaliterapeutti Marja Kihlström puolestaan julkaisi painavan tekstin Instagramissaan.

– On aika katkaista rimpsut siitä, että normitetaan lapset jo heterosuhteisiin. Ei kysellä tytöiltä (sama toisinpäin pojille): ”Kenestä pojasta sä tykkäät?” Jos sitä haluaa kysyä, kysy sensitiivisesti onko sinulla joku ihminen/ lapsi kenestä pidät, Kihlström kirjoittaa.

Seksuaaliterapeutti kirjoittaa, että lapsille tulisi tarjota tietoa sukupuolien moninaisuudesta jo päiväkoti-iästä asti.

– Meidän on tärkeää kertoa lapsille, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi eikä sukupuolta voi määritellä kukaan muu kuin ihminen itse. Osa lapsista on intersukupuolisia ja osa huomaa jo lapsina, ettei koe olevansa tyttö tai poika.

Myös laulaja Erika Vikman otti kantaa somessaan.

– Häpeilemättömän kaunista #pride -viikkoa! Taistellaan tulevaisuus entistä oikeudenmukaisemmaksi, tasa-arvoisemmaksi ja hyväksyvämmäksi meille kaikille! Vikman kirjoittaa.

Myös maailmalla tähdet ovat huomioineet Pride-kuukauden. Laulaja Christina Aguilera, 40, toivotti Instagram-seuraajilleen hyvää Pride-kuukautta heti kesäkuun ensimmäisenä päivänä.

– Hyvää Pridea! LGBT-yhteisö on tuonut elämääni ja uralleni uskomattoman paljon rakkautta. Toivon, että saatte kokea paljon rakkautta ja riemua tämän kuun aikana ja aina muulloinkin, hän kirjoittaa julkaisunsa kuvatekstissä.

Lisäksi Aguilera kertoo olevansa ylpeä siitä, että hän on uransa aikana saanut tukea LGBT-yhteisöltä.

– Haluan kulkea rinnallanne ja viedä sanomaanne eteenpäin. Kiitos, hän päättää kirjoituksensa.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Megan Fox, 35, on lisännyt Instagramiin vastikään kuvasarjan, jossa hänen sormenkyntensä on lakattu Pride-hengessä eri värisiksi.

Otoksissa Fox poseeraa hehkeänä uima-altaan reunalla. Julkaisun kuvatekstissä hän kertoo identifioituneensa biseksuaalisiksi jo yli kahden vuosikymmenen ajan.

Harper’s Bazaarin mukaan Fox puhui biseksuaalisuudestaan julkisuudessa ensimmäisen kerran vuonna 2008. Tuolloin hän kertoi GQ:n haastattelussa voivansa tulevaisuudessa seurustella hyvin myös naisen kanssa.

– Uskon, että jokainen ihminen voi synnynnäisesti viehättyä molemmista sukupuolista. Tarkoitan, että kyllä minä voisin nähdä itseni seurustelemassa tytön kanssa, Fox paljasti haastattelussa.

Myös sukupuolivähemmistöjen puolustajana tunnetuksi tulleet laulajat Lady Gaga, 35, ja Miley Cyrus, 28, ovat juhlistaneet Pride-kuukautta omilla Instagram-tilillään.

Cyrus kehottaa kantaaottavassa julkaisussaan jokaista ehkäisemään homofobiaa mahdollisuuksiensa mukaan.

– Pysäytä homofobia aina missä ja milloin tahansa sitä näetkään, hän kirjoittaa.

Muita Pride-juhlintaan liittyneitä julkkiksia ovat muun muassa Oscar-palkittu näyttelijä Halle Berry, sometähti JoJo Siwa, rap-artisti Lil Naz X sekä transsukupuolisuudestaan avoimesti kertonut näyttelijä Laverne Cox.

Berry on julkaissut Instagram-tilillään otoksen, jossa kulkee metsikössä sateenkaarenvärisessä hameessa. Kuvan yhteyteen hän on lisännyt ytimekkään tekstin:

– Rakkaus on vastaus kaikkeen.