Näyttelijä Ewan McGregorin naisystävä synnytti kaikessa hiljaisuudessa parille lapsen – salattu vauvauutinen paljastui yllättävällä tavalla

Ewan McGregorin ja hänen naisystävänsä Mary Elizabeth Winsteadin suhde alkoi myrskyisissä tunnelmissa.

Nyt syntynyt poika on Ewan McGregorin viides lapsi.

Hollywood-tähti Ewan McGregorista, 50, on tullut jälleen isä. Näyttelijällä on entuudestaan neljä lasta ex-vaimonsa Eve Mavrakisin kanssa, mutta nyt syntynyt pienokainen on McGregorin ja tämän nykyisen naisystävän Mary Elizabeth Winsteadin, 36, ensimmäinen yhteinen lapsi.

Brittilehti Daily Mailin mukaan pariskunnan ei tiedetty odottavan lasta. Iloinen perheuutinen päätyikin julkisuuteen sattumalta, kun McGregorin vanhin tytär Clara, 25, julkaisi Instagramissa hellyttävän yhteiskuvan pienokaisen kanssa.

– Tervetuloa tähän maailmaan pikkuveli. Onnittelut isälleni ja Marylle – tämä on hienoin lahja, Clara McGregor kirjoittaa julkaisun kuvatekstissä.

Myös Ewan McGregorin toisiksi vanhin tytär Esther, 19, jakoi omalla Instagram-tilillään kuvia, joissa hän pitelee vastasyntynyttä pikkuveljeä sylissään. Julkaisun kuvatekstistä selviää, että perheen uusi tulokas on nimeltään Laurie.

– Tapasin pikkuveljeni merirosvon näköisenä. Suosittelen! Tervetuloa perheeseen pikku-Laurie, Esther McGregor sanailee.

Ewan McGregorin ja niin ikään näyttelijänä uraa luoneen Winsteadin suhde päätyi julkisuuteen syksyllä 2017, jolloin pariskunnasta levisi brittimediassa kiihkeitä suutelukuvia. Tuolloin McGregor oli vielä virallisesti naimisissa ex-vaimonsa Eve Mavrakisin kanssa.

Salasuhteen paljastumisen jälkeen McGregor haki avioeroa Mavrakisista. Pariskunta meni naimisiin vuonna 1995, ja heidän liittonsa ehti kestää 22 vuotta.

Ewan McGregor ja Mary Elizabeth Winstead näyttelivät yhdessä Fargo-sarjassa.

Sekä eroa että McGregorin ja Winsteadin suhdetta on sittemmin puitu lehtien palstoilla useaan otteeseen. Pian avioeron jälkeen brittilehdistö uutisoi myös Winsteadin ja McGregorin päätyneen eroon, sillä Winstead ei halunnut tulla muistetuksi kodinrikkojana.

Pariskunta kuitenkin mitä ilmeisimmin palasi takaisin yhteen, sillä nyt heidän perheensä täydentyi pienellä poikalapsella.

McGregorin ja Winsteadin suhteen paljastumisen jälkeen McGregorin vanhin tytär Clara kommentoi isänsä toimintaa julkisuudessa kovin sanakääntein. Hän muun muassa kutsui isänsä uutta rakasta ”roskaväeksi”.

Jälkikäteen Clara on pahoitellut sanomisiaan ja totesi vuonna 2018 The Times -lehden haastattelussa toimineensa ajattelemattomasti.

– Se ei ollut kaikista aikuismaisin tapa käsitellä asiaa. Asiat olivat kasaantuneet, enkä yritä puolustella tekoani, mutta se ei ollut hienoin hetkeni, Clara totesi tuolloin.

Ewan McGregorin Clara-tytär on luonut uraa mallina.

Nykyisin isä ja tytär näyttävät olevan jälleen hyvissä väleissä, sillä Clara vaikuttaa olevan vilpittömästi onnellinen uudesta pikkuveljestään.

Skotlannista kotoisin oleva Ewan McGregor on tullut tunnetuksi muun muassa elokuvista Trainspotting sekä Enkelit ja Demonit. Hänen tunnetuin roolisuorituksensa lienee kuitenkin Star Wars -elokuvien Obi-Wan Kenobi.

