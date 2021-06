Räppäri Cardi B paljasti raskautensa upealla tempulla – kuvamateriaali uhmaa Instagramin kiisteltyjä siveyssääntöjä

Räppäri pamahti keikkalavalle raskausvatsan paljastavassa, näyttävässä asussa.

Räppäri Cardi B on pitänyt pitkään piilossa suurta salaisuutta: hän odottaa kumppaninsa Offsetin kanssa toista lastaan.

Pariskunta paljasti iloisen uutisen esiintyessään yhdessä sunnuntai-iltana BET Awards -musiikkitapahtumassa. Cardi B, 28, asteli lavalle raskauden paljastavassa upeassa asussa, jossa oli runsaasti kimaltelevia strassikoristeita ja läpinäkyvä kangas pyöristyneen vatsan verhona.

Videomateriaali gaalasta lähti heti leviämään sosiaalisessa mediassa. Raskausuutisen paljastamista on kuvailtu suorastaan ikoniseksi julkisuustempuksi.

Offsetilla ja Cardi B:lla on jo yhdessä esikoistytär Kulture Kiari, joka täyttää heinäkuussa kolme vuotta.

Offsetilla, 29, on lisäksi kolme lasta aiemmista suhteistaan: 11-vuotias Jordan, 6-vuotias Kalea ja 6-vuotias Kody.

Offset ja Cardi B menivät naimisiin syyskuussa 2017. People-lehti kertoo, että suhteessa on ollut avioitumisen jälkeen myrskyisää. He toimittivat viime syksynä jo kertaalleen avioerohakemuksen. Sen jälkeen he kuitenkin selvittivät ongelmansa ja lähtivät viime helmikuussa ystävänpäivänä romanttiselle lomamatkalle.

Pariskunta ei ole vielä kertonut, koska heidän toisen lapsensa laskettu aika on.

Cardi B ja Offset menivät naimisiin vuonna 2017.

Cardi B:n Instagramiin ilmestyi samaan aikaan hänen gaalaesiintymisensä kanssa päivitys, jossa hän kertoo raskaudestaan.

Kuva uhmaa Instagramin kiisteltyjä ”siveyssääntöjä”, joiden mukaan naisen nännit eivät saisi kuvissa näkyä. Naisten nännien sensurointi on aiheuttanut jo vuosia kiistaa somemaailmassa. Instagramissa onkin levinnyt laajasti #FreeTheNipple -kampanja.

Cardi B:llä on kuvapalvelussa yli 97 miljoonaa seuraajaa. Hänen raskauskuvaansa ei ole ainakaan vielä poistettu kuvapalvelusta.