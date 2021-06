David Beckhamin poika Brooklyn, 22, teki huomiota herättävän asuntokaupan – yksityiskohdat hämmästyttävät

Brooklyn Beckhamin ensiasunto ei ole tavallisimmasta päästä.

David ja Victoria Beckhamin esikoispoika Brooklyn, 22, on ostanut kihlattunsa Nicola Peltzin kanssa ensimmäisen oman asuntonsa. Kauppahinta oli huikeat 10,5 miljoonaa dollaria eli noin 8,8 miljoonaa euroa.

Beverly Hillsissä erittäin halutulla alueella sijaitseva lukaali ei tosiaankaan tuo mieleen nuorenparin tyypillistä ensiasuntoa. Kiinteistössä on paljon ylellisiä yksityiskohtia, kuten oma kuntosali, sauna, mehubaari, joogasali ja höyryhuone.

Brooklyn tunnetaan urheiluintoilijana, joka jakaa sosiaalisessa mediassa usein videoita itsestään treenaamassa.

Talossa on paljon ulkotilaa, jossa voi viettää aikaa.

Kaksikerroksisen lukaalin yläkerta.

TMZ kertoo, että asunto oli pariskunnalle niin mieluisa, että he maksoivat siitä miljoona dollaria yli pyyntihinnan. TMZ hehkuttaa myös, että asunto on Los Angelesin alueen tiukoilla asuntomarkkinoilla upea löytö: se sijaitsee kanjonissa, joten yksityisyys on hyvin turvattu, mutta näkymät kaupunkiin ovat silti hienot.

Asunnossa on viisi makuuhuonetta ja runsaasti ajanviettotilaa ulkona. Siellä on erikseen kattoterassi ja iso katettu terassi takapihalla.

Arkkitehti on suunnitellut taloon isot lasi-ikkunat, jotka päästävät sisään runsaasti valoa.

Brooklynin tiedetään rakastavan urheilua.

Upea kylpyosasto.

Nuoresta iästään huolimatta Brooklyn on matkustamassa kovaa vauhtia kohti avioliiton satamaa. Hän kosi näyttelijä Nicola Peltziä, 26, viime heinäkuussa.

Brooklyn on osoittanut rakkauttaan ottamalla jopa jo viisi Peltzille omistettua tatuointia kehoonsa. Tuorein niistä on niskaan otettu tekstitatuointi, joka sisältää useita rivejä tekstiä heidän välisestään rakkauskirjeestä.

Rakkauskirjeen lisäksi Brooklyn on tatuoinut ihoonsa toisenkin rakkauslauseen, Nicolan nimen, kuvan Nicolan silmistä ja jopa Nicolan edesmenneen isoäidin nimen.

Ökyrikkaan julkkispariskunnan poika on luonut omaa uraansa mallina ja valokuvaajana. Hän aloitti mallin työt jo 15-vuotiaana, ja on poseerannut useiden isojen muotilehtien kansikuvissa.