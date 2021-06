Britney Spearsin ex-mies heitti ilmoille karun väitteen poptähden holhouksesta: "Hänen suurin haaveensa vietiin"

Holhoustaistelun keskellä olevan Britney Spears saa julkista tukea ex-mieheltään.

POPTÄHTI Britney Spears antoi viime keskiviikkona lausuntonsa omaa holhouksenalaisuuttaan koskevassa oikeuskäsittelyssä etäyhteyden välityksellä.

Isänsä Jamie Spearsin holhouksen alla jo 13 vuotta ollut laulaja esitti oikeudessa järkyttäviä syytöksiä ja pyysi tuomaria päättämään holhousjärjestelynsä. Britney Spearsin mukaan holhousjärjestely on muun muassa estänyt häntä hankkimasta lapsia ja hänet on pakotettu käyttämään ehkäisyä vasten hänen omaa tahtoaan.

Valtavaa huomiota saaneen oikeudenkäynnin jälkeen Spearsin ex-mies on noussut puolustamaan tähteä. Mies haluaa pysyä anonyymina, koska hän pelkää laulajan perheen kostoa, Fox News ja Page Six kertovat.

– Hänen suurin haaveensa on olla pienen tytön äiti. Se on unelma, joka häneltä on viety, koska hän on vankina holhouksessa, mies kommentoi.

Ex-mies myös suuttui kuullessaan, kun Spearsin oikeuden määräämä asianajaja Samuel Ingham sanoi oikeuskäsittelyssä, ettei laulaja ollut koskaan pyytänyt holhouksensa päättämistä.

– Hän pyysi neljästi tai viidesti viikossa lopettamaan holhouksen, mutta heillä oli aina jokin selitys, entinen poikaystävä paljasti ja kertoi olevansa valmis todistamaan oikeudessa asiasta.

Miehen mukaan holhous varjosti hänen ja Spearsin kaksi vuotta kestänyttä suhdetta.

– Britney halusi vielä saada lapsen, mutta hänet käskettiin tekemään keikkoja.

Britney Spears on seurustellut vuodesta 2016 Sam Asgharin kanssa. Sitä ennen hän oli naimisissa Kevin Federlinen kanssa ja sai tämän kanssa kaksi poikaa: Sean, 15, ja Jayden, 14.

Kevin Federline ja Britney Spears vuonna 2006

Spears kommentoi kiistanalaista holhoustaan ensimmäistä kertaa julkisuudessa. Keskiviikkoisessa käsittelyssä Spears paljasti myös, että holhous estänyt häntä menemään uudelleen naimisiin.

– Haluaisin siirtyä elämässäni eteenpäin ja löytää sen oikean. Haluan mennä naimisiin ja saada vauvan. Sisälläni on kuitenkin kierukka, joten en voi tulla raskaaksi. He eivät halua minun saavan enempää lapsia, Spears kertoi oikeudessa.

– Tämä holhousjärjestely aiheuttaa minulle enemmän harmia kuin hyvää. Minä ansaitsen elämän. Olen tehnyt töitä koko elämäni. Ansaitsen kahden tai kolmen vuoden tauon, jotta voin tehdä mitä ikinä haluan.

Spears seurustelee nykyään Sam Asgharin kanssa.

Spearsin ex-mies Justin Timberlake antoi tukensa ex-tyttöystävälleen ja julkaisi poikkeuksellisen kannanoton Twitterissään viime viikolla.

– Meidän pitäisi kaikkien tukea Britneytä sen jälkeen, mitä näimme tänään, Timberlake täräytti Twitterissä.

Spears ja Timberlake seurustelivat vuosina 1999–2002.

Timberlake otti suoraan kantaa myös siihen, että laulaja pakotettaisiin käyttämään ehkäisyä vasten hänen omaa tahtoaan.

– Menneisyydestämme, hyvästä ja huonosta, huolimatta... Se mitä hänelle tapahtuu, ei ole oikein. Jokaisella naisella pitäisi olla oikeus päättää omasta kehostaan, Timberlake muistutti

Spearsin talous ja yksityiselämä ovat olleet pitkälti hänen isänsä Jamie Spearsin hallinnassa jo vuosikaudet. Holhousmääräys annettiin laulajan vuonna 2007 tapahtuneen erittäin julkisen henkisen romahduksen jälkeen.