Sofia Belórf ottaa tv:ssä yhteen mies­ystävänsä Stefan Thermanin kanssa – kertoo riidoista, joissa on ”katastrofin ainekset”

Sofia Belórf kertoo Sofian salaisuudet -sarjassa, miten hänen ja Stefan Thermanin riidat tavallisesti alkavat.

Sofia Belórf on tullut tunnetuksi vuoden 2010 Miss Helsinkinä ja fitness-urheilijana.

Sometähti Sofia Belórf, 31, avautuu omassa realityohjelmassaan parisuhteensa ongelmakohdista. Belórfin elämästä kertovaa Sofian salaisuudet -tosi-tv-sarjaa esittää discovery+.

Ohjelman tuoreimmassa jaksossa näytetään, miten Belórf ottaa yhteen miesystävänsä Stefan Thermanin kanssa pariskunnan lomaillessa yhdessä Espanjan Marbellassa. Reissun aikana Belórf ottaa vastaan käräjäoikeuden antaman tuomion huumausainerikoksesta ja rahanpesusta.

Tuomio on osa laajaa Katiska-huumevyyhtiä, jonka toinen pääsyytetty, Niko Ranta-aho, on Belórfin entinen miesystävä. Ranta-aho tuomittiin tapauksessa 11 vuoden vankeuteen, ja häntä vastaan on sittemmin nostettu uusia syytteitä.

Belórfia vastaan nostettiin alun perin syytteet sekä huumausainerikoksesta että kahdesta rahanpesusta. Toinen rahanpesusyyte kuitenkin kaatui, ja lopulta Belórf tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa 80 päivän ehdolliseen vankeuteen huumausainerikoksesta ja rahanpesusta.

Sofia Belórf otti käräjäoikeuden tuomion vastaan Espanjan Marbellassa.

Tuomiosta kuullessaan Belórf istuu yksin loistokkaan huvilan pihalla peittoon kääriytyneenä. Hänen oli ollut tarkoitus lukea tuomio yhdessä miesystävänsä Thermanin kanssa, mutta pariskunta oli ajautunut riitaan ennen nukkumaanmenoa.

– Menin nukkumaan yksin. Meillä oli ollut pientä vääntöä Stefun kanssa.

Belórf pohjustaa pariskunnan riidan alkaneen siitä, ettei häntä ollut huvittanut lähteä illastamaan yhdessä ystävien kanssa. Tästä harmistuneena Therman oli viettänyt iltaa ilman Belórfia aamuyöhön asti.

– Tiesin, että se (käräjäoikeuden) päätös tulee jo aikaisin aamulla. Kun huomasin silloin keskellä yötä, että se (Therman) on edelleen siellä ulkona istumassa, niin päätin, että mä en halua sitä aamulla tänne.

Kun Therman vihdoin astelee aamulla huvilan pihalle, Belórf käännyttää hänet samantien takaisin.

– Heippa. Ei käy nyt. Sä olet vetänyt tuossa aamuun asti, niin ei kiitos. Heippa, Belórf toteaa.

Sofia Belórf työskentelee nykyään sosiaalisen median parissa.

Tämän jälkeen Belórf kertoo pariskunnan ongelmien alkavan usein pienistä asioista, jotka saavat kasaantuessaan valtavat mittasuhteet. Kun selvittämättömät asiat kasautuvat mielen päälle, Belórf ottaa usein etäisyyttä miesystäväänsä.

– Silloin mä olen häntä kohtaan kylmä ja tyly, mutten sano, mistä syystä. Mä vaan olen sellainen, että mä hyljeksin häntä. En vaikka halua nähdä häntä moneen päivään. Olen kiireinen, ja mitä selityksiä nyt ikinä keksinkin.

– Sitten hän loukkaantuu, lähtee juhlimaan ja on juhlimassa vaikka pari päivää puhelimet kiinni. Siinä on katastrofin ainekset, Belórf toteaa.

Sofian salaisuudet -sarjan kaksi uutta jaksoa ilmestyy discovery+-palveluun maanantaisin.

