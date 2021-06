Vesa Keskisen perhe lähti 4,5 kuukauden eron päätyttyä heti Lamborghini-ajelulle – Toivo, 5, keksi ovelan kikan päästä pelkääjän paikalle

Tuurin kyläkauppiaan perhe oli jumissa Brasiliassa koronan vuoksi.

Autoilu on Vesa Keskinen ja hänen 5-vuotiaan Toivo-poikansa yhteinen harrastus.

Ilon päivä koitti Tuurissa juhannuksena. Kyläkauppias Vesa Keskisen vaimo Jane sekä lapset Maria ja Toivo pääsivät lopulta monien mutkien kautta palaamaan Brasiliasta kotiin.

– Tämä on ollut ihanin juhannus elämäni aikana, Vesa Keskinen hehkuttaa.

Kuukauden mittaiseksi ajateltu Brasilian matka venähti pakon sanelemana niin pitkäksi, että lapset Maria ja Toivo ehtivät kasvaa reissun aikana.

– Molemmat lapset ovat selkeästi kasvaneet siinä välissä, kun vein heidät lentokentälle ja hain heidät sieltä 4,5 kuukauden kuluttua. Mittanauhaa ja henkilövaakaa en ole käyttänyt, Keskinen toteaa.

Vesa Keskisen perheeseen kuuluu vaimo Jane sekä lapset Maria ja Toivo.

Perhe ei päässyt palaamaan kotiin, sillä lentoyhtiö Lufthansa perui lennot Brasiliasta Saksaan kerta toisensa jälkeen. Lopulta paluu onnistui Lissabonin kautta.

Lentojen perumisen syy on Brasilian huono koronatilanne. Tuorein tilasto kertoo, että 18,4 miljoonaa brasilialaista on sairastunut ja kuolleita maassa on 513 000.

Vaikka Brasilia on koronapesäke, Jane ja lapset ovat viettäneet juhannusta Tuurissa siinä missä muutkin. Eikö karanteenia vaadittu?

– Karanteenia ei tarvittu. Jane menee testiin maanantaina, ja hän kävi testissä Brasiliassa ennen matkaa. Lapsemme ovat vielä niin pieniä, että heiltä testejä ei vaadittu Brasiliassa eikä Suomessa, Keskinen kertoo.

THL suosittelee vahvasti pysymään vapaaehtoisesti kotona tai majapaikassa, kunnes ulkomailta Suomeen saapunut on saanut negatiivisen tuloksen 72 tunnin testistä.

Juhannuksen aikana Keskisen perhe kävi useampaan otteeseen tervehtimässä Vesan äitiä Kaarinaa.

– Äitini oli pakahtua ilosta nähtyään lapsenlapsensa ja Janen 122:n päivän jälkeen, Keskisen kertoo.

Lisäksi perhe on toteuttanut 5-vuotiaan Toivon luomaa perinnettä: ajelua Lamborghinilla Tuurin maisemissa.

– Toivo loi perinteen noin kolmevuotiaana. Ensiajelusta lähtien hän on herrasmiehenä avannut takaovet äidilleen ja siskolleen. Perimmäisenä tarkoituksena on valloittaa etupenkki omakseen. Kertaakaan hän ei ole päästänyt Janea ja Mariaa etupenkille, Vesa Keskinen paljastaa.

– Ensin Toivolla oli penkillä seitsemän koroketyynyä optimaalisen näkyvyyden saavuttamiseksi. Nykyään mennään neljällä, hän jatkaa.

Vesa Keskinen on tullut tunnetuksin Tuurin kyläkaupan omistajana.

Vesa Keskisen talli onkin täynnä autoja. Sieltä löytyy niin Ferrareita kuin Lamborghineja ja Mersujakin. Maaliskuussa hän lupasi puhelimessa Toivolle, ettei aja yhdelläkään urheiluautolla ennen kuin Toivo on kotona ja istuu vieressä.

– Ensimmäinen Toivon kysymys lentokentällä oli, että olenko ajanut Lambolla. Toinen kysymys oli, että olenko ajanut Ferrarilla. Ja kolmas, että olenko ajanut Ford GT:llä. Kun vastasin näihin, pikkumies rentoutui ja hymy tuli huulille, sillä isä oli pitänyt lupauksensa ja odottanut häntä.

– Kahdenkeskiset ajelut Toivon kanssa ovat hienoja isä-poika -hetkiä. Muun jutustelun ohessa voin antaa tärkeitä elämänohjeita, ja ne eivät minulta tällä kokemuksella aivan heti lopu kesken, Keskinen sanoo.

Perheen paluu Suomeen on ainakin tilapäisesti sekoittanut myös Vesa Keskisen päivärytmiä.

– Elämme Brasilian aikaa. Olemme menneet nukkumaan kello 3 ja heränneet kello 12.

Juttuun lisätty 27.6.2021 kello 20.21 tieto THL:n suosituksesta.