Rosanna Kulju julkaisi ensimmäisen yhteiskuvan uuden rakkaansa kanssa – seuraajilta yksiselitteinen reaktio

Rosanna Kulju ei aio juurikaan esitellä uutta miesystäväänsä julkisuudessa.

Miss Helsinki -kilpailusta julkisuuteen ponnahtanut ja sittemmin kilpailun järjestäjänä tunnetuksi tullut Rosanna Kulju on hiljattain löytänyt rinnalleen uuden kumppanin. Kulju kertoi ilouutisen omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään muutama kuukausi sitten.

Kulju viihtyi miesystävänsä seurassa myös juhannuksena. Keskikesän juhlan kunniaksi Kulju julkaisikin omalla Instagram-tilillään ensimmäisen varsinaisen yhteiskuvan onnellisesta parista.

– Rakastan rakastan, Kulju kirjoitti kuvatekstissään sydämen kera.

Herkkä otos sai Kuljun seuraajilta yksiselitteisen vastaanoton. Kuvan kommenttikenttä täyttyi nopeasti sydänhymiöistä ja ihastelevista kommenteista.

– Voi teitä ihania! Rakkaus on best, kommentoi seksuaaliterapeutti Marja Kihlström.

– Oi miten ihana kuva, kehui eräs Kuljun seuraajista.

– Onpa kaunis kuva, komppasi toinen.

Kuljun julkaisemassa otoksessa ei näy hänen miesystävänsä kasvoja laisinkaan. Syy tähän lienee se, että Kulju kertoi aiemmin Instagramissa, ettei aio tuoda parisuhdettaan julkisuuteen. Kuljun uusi miesystävä on tiettävästi yksityishenkilö, eikä hän ole tuttu julkisuudesta.

Rosanna Kulju viihtyi pitkään sinkkuna ennen tuoretta suhdettaan.

Kulju on ollut vuosien varrella varsin avoin elämästään. Hän on kertonut sinkkuaikojen seikkailuistaan muun muassa omassa podcastissaan. Tuoreen suhteen myötä Kulju on kuitenkin päättänyt, ettei hän aio esitellä miesystäväänsä lainkaan sosiaalisessa mediassa.

– Hän ei tule näkymään mun somessa meidän molempien yksityisyyttä kunnioittaen, mutta mun sydän pakahtuu tästä onnesta ja halusin siksi kertoa sen teillekin, Kulju totesi Instagramissaan kertoessaan tuoreesta suhteestaan seuraajilleen toukokuussa.

Ennen tuoretta suhdettaan Kulju viihtyi pitkään sinkkuna, sillä hän erosi entisestä miesystävästään maaliskuussa 2018. Vuonna 2019 Kulju kertoi podcastissaan olevansa ehdottomasti parisuhde-ihmisiä. Hän sanoi käyneensä vain satunnaisilla treffeillä ja viihtyvänsä pääosin yksin.